Barça: Ni el mismísimo Lamine Yamal pudo evitar la goleada ante el Mónaco

Un 0-3 en casa, a tan solo cinco días del inicio de La Liga, no solo refleja un rendimiento preocupante, sino que también pone en tela de juicio la preparación y el estado de ánimo del equipo bajo la dirección de Hansi Flick.

El encuentro fue una decepción desde el inicio. En la primera mitad, el Barcelona mostró un juego carente de ritmo y desborde, características esenciales para un equipo que aspira a competir al más alto nivel. El Mónaco, por su parte, aprovechó las debilidades defensivas del Barça, abriendo el marcador con un gol de Lamine Camara y ampliando la ventaja con otro tanto de Breel Embolo, ambos en un intervalo de siete minutos.

Final del partido pic.twitter.com/KCPLvmSEm4 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 12, 2024

La afición, que había acudido al Estadio Olímpico Lluís Companys con la esperanza de ver un buen espectáculo, no tardó en mostrar su descontento. Los pitos comenzaron a resonar en las gradas, y muchos seguidores decidieron abandonar el estadio antes de que finalizara el partido, una señal inequívoca de la frustración acumulada.

Aunque la entrada de Lamine Yamal en el minuto 66 dio un respiro al juego del Barcelona, su impacto fue insuficiente. El equipo siguió siendo vulnerable en defensa, y el Mónaco selló su victoria con un tercer gol de Christian Mawissa a cinco minutos del final.

Esta derrota no es solo un tropezón en un partido amistoso; es un llamado de atención. El Barcelona, un club acostumbrado a la grandeza y al éxito, no puede permitirse un rendimiento tan bajo, especialmente con el inicio de la temporada a la vuelta de la esquina. Si los problemas defensivos y la falta de cohesión no se abordan de inmediato, el equipo podría enfrentarse a un comienzo de liga difícil, con el Valencia como primer rival en LaLiga EA Sports.

La presión sobre Hansi Flick y sus jugadores es palpable, y la respuesta debe ser rápida y contundente si quieren evitar que esta temporada se convierta en otra decepción para los aficionados azulgranas. El Barça necesita reencontrarse con su identidad, y el tiempo apremia.