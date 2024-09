Mbappé se estrena en la Liga con un ‘doblete’ y el Bernabéu sueña

Después de una sequía que comenzaba a generar murmullos en la prensa española, Mbappé encontró el ansiado gol, y lo hizo por partida doble en la victoria del Real Madrid 2-0 sobre el Betis.

Desde el primer tiempo, el «9» blanco se mostró inquieto, buscando con insistencia el arco rival. Pero fue en el minuto 67 cuando el Bernabéu explotó en júbilo. Un pase de taco sublime del uruguayo Fede Valverde dejó al crack francés en posición ideal, y con la frialdad de los grandes, superó con la zurda al arquero luso Rui Silva. Así, el marcador se inauguraba, y con él, su cuenta goleadora en la Liga.

Pero el espectáculo no terminó ahí. Ocho minutos después, una falta sobre Vinicius dentro del área le dio la oportunidad a Mbappé de redondear su noche mágica. El francés no titubeó desde los once metros y convirtió su segundo gol, sellando la victoria para los blancos.

El Bernabéu, agradecido, despidió a su nuevo ídolo con una ovación cuando fue reemplazado por Luka Modric en el minuto 84. Mbappé dejó el campo con la sonrisa del deber cumplido, acallando las críticas que habían comenzado a surgir tras su sequía goleadora desde la Supercopa de Europa.

La victoria no solo sirvió para calmar las aguas en torno a la figura de Mbappé, sino que también revitalizó al equipo en la carrera por la Liga. El Real Madrid, que inició la jornada a siete puntos del líder FC Barcelona, recortó distancias y ahora comparte la segunda posición con Atlético de Madrid y Villarreal, todos con ocho puntos.

Así, en una jornada marcada por la reivindicación de la estrella francesa, el Real Madrid vuelve a soñar con la cima de la tabla, y el Bernabéu se despide con la certeza de que el francés ha llegado para dejar su huella en la historia del club.