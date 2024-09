Hansi Flick: «La FIFA tiene que cuidar más a los jugadores»

Sin embargo, hay algo que lo está amenazando desde dentro: la sobrecarga de partidos. Hansi Flick, el entrenador del Barcelona, se ha unido a la cada vez más ruidosa voz de jugadores y entrenadores que denuncian un calendario inhumano, y lo ha hecho con claridad: «La FIFA tiene que cuidar más a los jugadores».

Esta declaración, que podría parecer simple, encierra una verdad preocupante. Los jugadores no son máquinas y, sin embargo, se les exige que actúen como tales. Jornada tras jornada, torneo tras torneo, se ven sometidos a una presión física y mental que no solo afecta su rendimiento, sino también su salud a largo plazo. ¿Cuántas estrellas del fútbol hemos visto caer por lesiones, incapaces de seguir el ritmo de una industria que parece no tener freno?

Flick no se queja de manera gratuita. En su plantilla, tiene a siete jugadores de baja por lesiones. Siete. Es una cifra que habla por sí sola.

¿Cómo se espera que un equipo rinda al máximo cuando sus piezas clave están fuera del tablero? Sin embargo, el técnico alemán, consciente de su rol, evita usar estas bajas como excusa. Se enfoca en sacar el mejor rendimiento de los jugadores disponibles, pero eso no elimina el problema de fondo: la saturación.

A todos nos encanta el fútbol, pero ¿a qué costo? Si queremos que los jugadores ofrezcan su mejor versión, si realmente nos importa la calidad del espectáculo, es necesario reducir el número de partidos. No solo se trata de evitar que los futbolistas terminen exhaustos o lesionados, sino también de preservar la esencia del juego: la pasión, el esfuerzo y la excelencia deportiva.

Por otro lado, Flick hace hincapié en que, pese a las dificultades, su equipo tiene la capacidad de competir a buen nivel. Y tiene razón: el Barcelona ha demostrado, incluso con bajas significativas, que puede jugar bien. Sin embargo, esta capacidad no debería ser la norma frente a un calendario tan exigente. ¿Qué pasará si cada vez más jugadores caen lesionados o no logran recuperarse al cien por ciento entre partidos? No es sostenible, y Flick lo sabe.

El técnico alemán también defiende a jugadores como Eric García y Ter Stegen, que han cometido errores recientes, recordándonos que los fallos son parte de este deporte. Pero, ¿cuánto margen de error se puede permitir un futbolista cuando juega al límite de sus capacidades físicas y mentales?

Al final, el tema no es solo sobre los partidos que se ganan o pierden, sino sobre la protección de quienes hacen posible el espectáculo. Los aficionados queremos ver a nuestros equipos darlo todo en el campo, pero también queremos que lo hagan con condiciones que les permitan hacerlo de manera justa y segura. No podemos pretender exigirles lo mejor si los estamos llevando al límite constantemente.

La FIFA y las organizaciones que gestionan las competiciones deben reflexionar seriamente sobre el calendario. No se trata solo de negocio, se trata del bienestar de los jugadores, de la calidad del fútbol y, en última instancia, del futuro del deporte que tanto amamos.