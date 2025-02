Cristiano Ronaldo ‘inmortalizado’ en Times Square

El bicho conquista Nueva York. Cristiano Ronaldo, el fenómeno portugués del fútbol mundial, ha dejado su huella en el corazón de la Gran Manzana con la inauguración de una imponente estatua de bronce en pleno Times Square.

La obra, que mide 3,6 metros de altura, fue develada el miércoles 5 de febrero de 2025, coincidiendo con el 40 cumpleaños del astro luso.

La estatua, creada por el artista italiano Sergio Furnari, captura la icónica pose de celebración de Ronaldo, conocida mundialmente como el «Siu». Este gesto, que se ha convertido en la marca registrada del delantero, ahora quedará inmortalizado en uno de los lugares más emblemáticos y transitados del planeta.

El evento de inauguración no solo atrajo a cientos de fans del futbolista, sino que también se convirtió en un intento de batir un récord mundial. Furnari, a través de sus redes sociales, hizo un llamado a todos los seguidores de Ronaldo para que se reunieran en Times Square y realizaran el «Siu» al unísono, buscando establecer una nueva marca para el libro Guinness.

La convocatoria fue un éxito rotundo. Desde primeras horas de la mañana, Times Square se fue llenando de aficionados vestidos con camisetas de los diversos equipos en los que ha militado Ronaldo: Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y, por supuesto, la selección portuguesa.

También se vieron algunas camisetas de su actual equipo, el Al Nassr de Arabia Saudí. El momento cumbre llegó cuando se retiró la lona que cubría la estatua. Un rugido ensordecedor de «Siuuu» se elevó por encima del habitual bullicio de Times Square. Cientos de personas, con los brazos extendidos y dando un pequeño salto, replicaron el célebre festejo de Ronaldo. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente si se logró batir el récord, las imágenes del evento ya han dado la vuelta al mundo.

La estatua no solo es un homenaje al Ronaldo futbolista, sino también a su impacto global como figura del deporte. Sergio Furnari, en declaraciones a la prensa local, explicó su motivación:

«Cristiano no es solo un futbolista, es un símbolo de superación y excelencia. Quería capturar esa energía y determinación que lo caracterizan».

El monumento muestra a Ronaldo en su pose característica: piernas ligeramente flexionadas, brazos extendidos hacia atrás y pecho hinchado. El detalle del rostro es sorprendente, captando la intensidad de la mirada del portugués en el momento de su celebración. La base de la estatua incluye una placa con la inscripción «Cristiano Ronaldo – El máximo goleador de la historia del fútbol».

Aunque el homenajeado no pudo estar presente en la ceremonia debido a compromisos con su actual equipo, el Al Nassr, Ronaldo no tardó en reaccionar en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, con más de 500 millones de seguidores, el portugués compartió imágenes de la estatua junto con un mensaje de agradecimiento: «Estoy profundamente honrado por este gesto. Nueva York es una ciudad especial para mí y me emociona saber que una parte de mi legado quedará para siempre en Times Square. Gracias a todos los fans que se reunieron para celebrar. Vuestro apoyo me impulsa a seguir dando lo mejor de mí en cada partido».

La elección de Nueva York para este homenaje no es casual. La ciudad tiene un significado especial para Ronaldo, quien ha expresado en varias ocasiones su deseo de terminar su carrera en la MLS, la liga de fútbol estadounidense.

Además, Estados Unidos será una de las sedes del Mundial 2026, un torneo que Ronaldo ha señalado como posible colofón a su carrera internacional con Portugal.

El impacto mediático de la estatua ha sido inmediato. Las redes sociales se inundaron de fotos y videos del evento, con el hashtag #CR7TimesSquare convirtiéndose en tendencia global en cuestión de minutos. Medios de todo el mundo han cubierto la noticia, destacando no solo el aspecto deportivo, sino también el fenómeno cultural que representa Ronaldo.

La inauguración de la estatua también ha generado debate sobre el legado de Cristiano Ronaldo. Con 923 goles en su carrera profesional, el portugués es actualmente el máximo goleador de la historia del fútbol. Sus 135 goles con la selección portuguesa lo convierten en el máximo anotador en partidos internacionales. Además, ostenta el récord de goles en la Champions League con 140 tantos.

Estos números estratosféricos, junto con sus numerosos títulos individuales y colectivos, han cimentado su lugar en el panteón de los más grandes de este deporte.

La estatua en Times Square es un reconocimiento a esta trayectoria excepcional y a su impacto global más allá del terreno de juego.

El evento también ha servido para poner de manifiesto la popularidad del fútbol en Estados Unidos, un mercado que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años.

La presencia de una estatua de un futbolista en uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York es un claro indicador de cómo este deporte ha penetrado en la cultura popular estadounidense.