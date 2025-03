Messi: «Nunca imaginé ganar todo lo que gané»

Lionel Messi ya no tiene nada que demostrar. Lo dice él mismo y lo confirma su carrera, una historia que parece sacada de un cuento de hadas. En una entrevista cargada de emociones, el capitán de la selección argentina y estrella del Inter Miami confiesa que, al mirar hacia atrás, solo siente gratitud. «Nunca imaginé ganar todo lo que gané», admite, con la tranquilidad de quien ha alcanzado la cima y ahora se permite disfrutar del paisaje.

El camino no fue fácil. Desde Rosario hasta Barcelona, un viaje que comenzó a los doce años y que, visto desde la perspectiva actual, parece aún más impactante. «Hoy veo a mi hijo Thiago, que está por cumplir doce, y me cuesta imaginarlo dejando todo como lo hice yo», reconoce. El pequeño Lionel de aquellos días dejó atrás tardes interminables de fútbol en la calle para enfrentar una ciudad nueva, un idioma desconocido y el sueño de triunfar con la camiseta blaugrana.

Ahora, en la recta final de su carrera, Messi disfruta de la vida en la Major League Soccer. Su llegada al Inter Miami no fue casualidad, sino una decisión meditada. «Siempre tuve en mente jugar en la MLS», revela, aunque también admite que su paso por el París Saint-Germain no fue lo que esperaba. «No lo disfruté, no era feliz», confiesa sin rodeos. En Miami, en cambio, ha encontrado un entorno que le permite seguir compitiendo sin la carga de la presión europea.

El Inter Miami apunta alto. Con la posibilidad de disputar el Mundial de Clubes, Messi sabe que está contribuyendo al crecimiento de la liga estadounidense. «Es importante que la MLS tenga dos equipos en el torneo, es una gran oportunidad para que siga evolucionando», señala.

Pero su impacto va más allá del campo de juego. Su figura ha trascendido al punto de colarse en la cultura musical, algo que aún lo sorprende. «Escuchar mi nombre en canciones es algo que me halaga mucho. Incluso mis hijos se sorprenden cuando lo escuchan», cuenta entre risas.

Y a pesar de las constantes preguntas sobre el futuro, Messi deja claro que prefiere vivir el presente.

«Antes no me daba cuenta de muchas cosas. Hoy disfruto de los entrenamientos, de los partidos, de mi familia y amigos», asegura.

No hay plan más allá de seguir haciendo lo que ama hasta que el cuerpo diga basta. Después de todo, el hombre que lo ganó todo ya no tiene nada que demostrar.