Mil millones de dólares repartirá el ‘Mundial de Clubes 2025’

Con 32 equipos participantes y un premio total de 1.000 millones de dólares, la FIFA ha puesto toda la carne en el asador para convertir este evento en el nuevo referente del fútbol global.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no ha escatimado en palabras para resaltar la magnitud del torneo: “La Copa Mundial de Clubes no solo será la cumbre del fútbol de clubes, sino también una demostración vívida de solidaridad que beneficiará a los clubes en general a una escala que ninguna otra competición ha logrado jamás”. Además, Infantino dejó claro que “la FIFA no se quedará ni un solo dólar” y que todos los ingresos se distribuirán entre los equipos participantes y otras iniciativas solidarias para el desarrollo del fútbol.

Un formato ambicioso y premios sin precedentes

El torneo adoptará el formato clásico del Mundial de selecciones: ocho grupos con cuatro equipos cada uno. Los dos primeros clasificados avanzarán a las eliminatorias directas hasta llegar a la gran final, que se disputará en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

El incentivo económico es colosal. Cada equipo recibirá una cantidad fija por participar y premios adicionales según su desempeño. Por ejemplo:

Por victoria en fase de grupos: 2 millones de dólares

Por empate: 1 millón

Clasificación a octavos: 7 millones

Llegar a cuartos: 12 millones

Semifinalistas: 20 millones

Subcampeón: 30 millones

Campeón: 37 millones

Esto significa que el equipo ganador podría embolsarse hasta 145 millones de dólares, una cifra superior a los ingresos obtenidos por conquistar la Champions League.

Los protagonistas: gigantes europeos y sorpresas globales

Entre los 32 equipos destacan gigantes europeos como el Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, PSG y Chelsea, que parten como favoritos. Sin embargo, también habrá representación de otras regiones con clubes como el Monterrey mexicano, el Seattle Sounders estadounidense o el sorprendente Auckland City de Oceanía.

La inclusión de equipos fuera del eje Europa–Sudamérica busca democratizar el torneo y dar visibilidad global al fútbol. Además, esta edición será clave para evaluar si este formato puede consolidarse como un evento competitivo o si quedará eclipsado por las críticas al calendario saturado y el desgaste físico de los jugadores.

Estados Unidos: escenario perfecto para una nueva era

Con partidos programados en siete estadios emblemáticos repartidos por todo el país, desde Miami hasta Los Ángeles, Estados Unidos se prepara para ser el epicentro del fútbol este verano. La elección del país no es casual: su infraestructura deportiva, capacidad organizativa y creciente interés por el fútbol lo convierten en el anfitrión ideal para este ambicioso proyecto.

Además, plataformas como DAZN han asegurado la transmisión gratuita del torneo, garantizando una audiencia masiva y consolidando aún más la expansión global del evento.

¿Un éxito garantizado o un experimento arriesgado?

Pese al entusiasmo generado por los premios millonarios y el atractivo formato, no faltan las voces críticas. Muchos señalan que este torneo podría incrementar la brecha económica entre los clubes grandes y pequeños, incluso con los fondos solidarios anunciados por la FIFA. Además, hay preocupación por la sobrecarga física que supone añadir otro torneo a un calendario ya saturado.

Sin embargo, lo que está claro es que el Mundial de Clubes 2025 será un espectáculo único. Con cifras récord sobre la mesa y algunos de los mejores equipos del mundo compitiendo por la gloria, esta edición promete redefinir el panorama futbolístico global. ¿Será este el inicio de una nueva era o simplemente un experimento pasajero? La respuesta comenzará a escribirse este verano en los estadios estadounidenses.