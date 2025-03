El Real Madrid elimina otra vez al Atlético de la Champions... con la ayuda de la Virgen María

El Real Madrid se clasificó anoche para los cuartos de final de la Champions League tras vencer en los penaltis al Atlético de Madrid en un derbi madrileño que mantuvo en vilo a toda la capital.

El partido de vuelta en el Estadio Metropolitano fue un reflejo del choque de ida: intenso, disputado y con alternativas para ambos equipos.

Los colchoneros lograron igualar la eliminatoria con un gol tempranero de Conor Gallagher, que aprovechó un rechace en el área para batir a Courtois apenas comenzado el encuentro.

A partir de ahí, el Atlético se replegó en su habitual bloque bajo, frustrando los intentos de ataque del Madrid. La táctica de Simeone funcionó a la perfección durante gran parte del partido, anulando a las estrellas blancas como Vinicius, Mbappé y Bellingham.

El Real Madrid tuvo su gran oportunidad para sentenciar la eliminatoria en el minuto 70, cuando el árbitro señaló penalti por mano de un defensor rojiblanco.

Sin embargo, Vinicius Junior envió el balón por encima del larguero en un lanzamiento que podría haber evitado la prórroga.Con el 1-0 en el marcador al final de los 90 minutos, el partido se fue a la prórroga. Treinta minutos más de tensión y nervios en los que ninguno de los dos equipos logró deshacer el empate global.

En la tanda de penaltis, el héroe inesperado fue Antonio Rüdiger.

El defensa alemán anotó el lanzamiento decisivo después de que Marcos Llorente fallara para el Atlético. Antes, se había producido una polémica con el penalti de Julian Álvarez, anulado por el VAR al considerar que el argentino había tocado dos veces el balón al resbalarse en el momento del disparo.

Was it a double tap penalty? Here’s a close up, frame by frame shot of Atletico Madrid’s Julian Alvarez slipping while he took a penalty vs Real Madrid. Watch his left leg slipped and touched the ball. You can see the ball moved ever so slightly before his right leg hit the ball. pic.twitter.com/jfF4UMvasR

— IZ Reloaded (@izreloaded) March 12, 2025