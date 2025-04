La final de la Copa del Rey, entre el escándalo y la certeza: Real Madrid y RFEF se entienden a última hora

La expectación era máxima, pero el ambiente previo a la gran final de la Copa del Rey entre Real Madrid y FC Barcelona se ha visto sacudido por un terremoto institucional que ha rozado el esperpento. A pocas horas del pitido inicial en La Cartuja, las dudas sobre la presencia merengue llegaron a multiplicarse tras una semana de declaraciones cruzadas, comunicados incendiarios y una tensión arbitral inusitada incluso para los estándares del fútbol español. Sin embargo, a pesar del ruido y el cruce de acusaciones, el partido se disputa como estaba previsto, con ambos gigantes dispuestos a pelear por el título.

El epicentro del escándalo ha sido la designación de los árbitros Ricardo de Burgos Bengoetxea (principal) y Pablo González Fuertes (VAR), protagonistas involuntarios tras sus emotivas (y polémicas) declaraciones en rueda de prensa. Sus palabras, especialmente las lágrimas de De Burgos al relatar el impacto personal de las críticas mediáticas, han encendido todas las alarmas en la casa blanca. El Real Madrid no tardó en exigir su apartamiento inmediato bajo acusaciones de «animadversión y hostilidad manifiesta» hacia el club, al tiempo que suspendía todas las actividades oficiales previas al partido: ni rueda de prensa de Ancelotti o Modric, ni entrenamiento abierto, ni posado protocolario con el Barça.

¿De verdad el Madrid amenazó con no jugar? Florentino responde

En un clima digno de novela negra, los rumores sobre una posible no comparecencia blanca llegaron a copar los titulares deportivos y las tertulias nocturnas. El club presidido por Florentino Pérez movió ficha rápido: «El Real Madrid no renuncia a jugar la final», zanjó en un comunicado oficial, desmintiendo tajantemente cualquier boicot al encuentro decisivo. Eso sí, aprovechó para elevar el tono crítico contra la RFEF y exigir «medidas ejemplares» contra los árbitros por unas manifestaciones que consideraba intolerables.

El máximo mandatario blanco evitó la cena oficial con directivas y mantuvo la consigna de no acudir a actos institucionales hasta que no hubiera un gesto federativo que calmara los ánimos. El mensaje era claro: «Jugaremos la final porque nuestra obligación es competir por nuestros socios y aficionados, pero no toleraremos faltas de respeto ni amenazas veladas». Una postura firme pero pragmática que ha servido para rebajar la tensión in extremis sin renunciar a la crítica pública.

Una RFEF entre la espada y la pared… pero sin ceder

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), presidida por Rafael Louzán, ha optado por mantener el pulso ante las presiones madridistas. Ni cambio de árbitros ni expedientes fulminantes: «La designación es firme», han repetido desde Las Rozas. El organismo entiende que cualquier cesión sentaría un peligroso precedente e insiste en su confianza plena en los colegiados elegidos para una cita seguida por millones.

El propio colectivo arbitral ha cerrado filas en torno a De Burgos Bengoetxea y González Fuertes, que han sufrido ataques personales especialmente duros tras los vídeos emitidos por Real Madrid TV señalando errores pasados. El estamento arbitral reclama respeto institucional mientras asume que parte del foco mediático es inherente a partidos de esta magnitud.

Ambiente caliente en Sevilla: ¿puede influir la polémica en el juego?

El impacto psicológico sobre jugadores y técnicos será uno de los grandes interrogantes cuando ruede el balón esta tarde (22:00h). El Barça llega con ganas renovadas tras una temporada marcada por altibajos y con Hansi Flick estrenándose en su primer gran clásico español. Enfrente, un Real Madrid campeón reciente de Champions que busca cerrar otro doblete histórico.

Las casas de apuestas mantienen un ligero favoritismo blanco pese al terremoto mediático: la solidez competitiva del equipo liderado por Vinicius, Bellingham o Mbappé parece pesar más que cualquier ruido exterior. Sin embargo, nadie descarta un Barça combativo capaz de aprovechar cualquier atisbo de nerviosismo rival.

Las directivas han pedido calma a sus hinchadas ante una atmósfera irrespirable fuera del césped. Las fuerzas policiales han reforzado el dispositivo habitual para evitar incidentes dentro o fuera del estadio.

Reacciones y futuro: ¿cambio real o fuegos artificiales?

A nivel institucional queda claro que este episodio dejará huella profunda tanto en las relaciones entre clubes y federación como en el debate sobre transparencia arbitral. La presión mediática sobre los colegiados nunca había alcanzado tales cotas; tampoco había habido una reacción tan contundente desde un club grande exigiendo cambios estructurales inmediatos.

Florentino Pérez ha dejado caer que buscará foros europeos para plantear su malestar si no hay reformas profundas en España. La RFEF asegura estar dispuesta al diálogo siempre desde el respeto mutuo. Parece improbable un acercamiento real mientras sigan volando acusaciones graves desde ambos lados.

Eso sí, pase lo que pase esta tarde sobre el césped sevillano, nadie olvidará que esta Copa se jugó bajo sospecha… aunque también bajo la certeza inapelable de que ningún club está por encima del fútbol mismo.

Curiosidades para ponerle sal a tanta polémica

Es la primera vez que ambos clubes llegan a una final copera tras haber ganado una Champions League cada uno en los tres últimos años.

Ricardo De Burgos Bengoetxea es el primer árbitro vasco en dirigir dos finales consecutivas desde 1987.

Se espera récord absoluto mundial de audiencia digital para una final nacional fuera del contexto Champions.

Es también la primera vez desde 1991 que ningún presidente asiste a todos los actos oficiales previos.

Según datos internos filtrados, más del 70% de los jugadores implicados bloquearon palabras como “árbitro”, “escándalo” o “VAR” en sus redes sociales esta semana.

Las casas de apuestas han registrado más movimientos previos al partido relacionados con tarjetas amarillas/rojas que con goles o resultado.

Ningún técnico había faltado nunca a la rueda oficial previa sin motivo médico hasta hoy.

En Sevilla se agotaron las camisetas “Neutralidad arbitral” impresas por aficionados locales en menos de 24 horas.

Hoy manda el balón… aunque muchos ya estén pensando más allá del césped.