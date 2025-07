Pep Guardiola pone punto final al sueño culé: “No volveré al Barça, ni como presidente”

El partido de los recuerdos y los anhelos se juega a menudo fuera del campo, y esta vez es Pep Guardiola quien, con la serenidad que le caracteriza, pone el balón en el suelo y dicta sentencia: la historia entre él y el FC Barcelona quedó escrita y cerrada. En una charla sin regateos para la revista GQ, el arquitecto de aquel inolvidable Barça reconoce, con la claridad del que ya ha dejado atrás la etapa más luminosa de su carrera, que no habrá prórroga: no volverá ni como entrenador, ni en despachos, ni siquiera como presidente.

«Ya se acabó. Se acabó para siempre. Fue muy bonita, pero ya se acabó», confiesa Guardiola, dejando claro que el amor por los colores azulgranas es un capítulo cerrado, por mucho que la afición sueñe con el regreso del hijo pródigo. Y si alguien imaginaba a Pep presidiendo la nave culé, la respuesta es tajante: “No sirvo para esto”.

Jugando al primer toque, el de Santpedor abre el melón de su futuro: cuando decida bajarse del banquillo ciudadino, la pausa será indefinida. “Un año, dos, cinco, diez… O quince”. El técnico se reserva el derecho a parar el cronómetro de su propia vida.

La conversación, como buen partido de ida y vuelta, salta del Barça al Manchester City, y de los títulos al presente. Guardiola, siempre autocrítico, analiza una tumba abierta una de sus ligas más duras: «Cuando ganas seis Premier Leagues, llega un momento en que tú bajas. Es humano. Quizás debimos mover más jugadores, pero es fácil decirlo después. Tocaba caer. Estuvimos 13 o 14 partidos sin ganar, y eso nunca había pasado. Pero ha sido saludable, el éxito te confunde». Y, con la franqueza de quien se ha sentado en todos los escenarios, recuerda: «He estado durante meses escuchando a 60.000 personas gritar: ‘You’ll be sacked in the mañana’. No hay ningún trabajo en el mundo donde deseen así que te echen. Pero nos pagan tanto, que lo aceptas».

La pasión —admite— ya no es la misma de los primeros días, los miedos han dado paso a la experiencia, y sabe que algún día dirá basta: “Llegará un día que me hartaré de ruedas de prensa, de tácticas… Entonces pararé. Y quizás vuelva, o quizás no”.

En el último regate, la joya de la cantera azulgrana, Lamine Yamal, y las comparaciones con Messi: «Hay que dejarle hacer su carrera. Ya el hecho de que lo comparen con Messi es señal de que es bueno. Pero hablar de Messi son palabras mayores: 90 goles en una temporada durante 15 años. Dejádlo, dejádlo».

Por último, se sincera sobre la gestión del vestuario:

«Tengo 23 jugadores y escojo una vez cada tres días. Los que no juegan sienten que no los quiero, y es al revés, les tengo aún más cariño porque sufro por ellos. Así surgen los conflictos, no hay más».

Así, entre reflexiones y confesiones, Guardiola sigue jugando su partido más difícil: el de la vida después del fútbol. Y si algún día decide volver al césped, será, como siempre, en sus propios términos.