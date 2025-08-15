Franco Mastantuono promete dejarse la vida por el Real Madrid

Valdebebas amaneció con aroma a día grande. Entre flashes, aplausos y la expectación propia de las grandes noches, Franco Mastantuono pisó por primera vez el césped de la Ciudad Real Madrid como nuevo jugador blanco.

El joven delantero argentino, que cumple hoy 18 años, vendió un contrato de seis temporadas y no dudó en ponerle voz a su compromiso: “Prometo que voy a dejarme la vida por esta camiseta”, proclamó ante los medios y un reducido grupo de aficionados presentes.

🤳 ¡Mastantuono tiene un mensaje para vosotros, Madridistas! pic.twitter.com/7zBPXAhBEp — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 14, 2025

“Se me cumple un sueño: llegar al Real Madrid, el club más grande del mundo”, aseguró emocionado el ex de River Plate, que llegó a la capital española el pasado 2 de agosto pero tuvo que esperar a alcanzar la mayoría de edad para integrarse al plantel, siguiendo el reglamento FIFA.

El paso no es menor: su traspaso, cifrado en 63,2 millones de euros, se convirtió en la operación más cara en la historia del fútbol argentino.

Florentino Pérez, testigo de excepción, no escatimó elogios: “Llega uno de los mayores talentos que han surgido en el mundo del fútbol” . Tras el discurso, Mastantuono posó con su nueva elástica blanca, consciente de lo que significa portar el escudo merengue y dejando un mensaje que encendió a los madridistas: “Van a estar con un hincha dentro de la cancha” .

La historia de Franco en Madrid apenas comienza, pero su promesa suena ya como canto de guerra.