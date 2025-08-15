  • ESP
    España América
Deportes Fútbol

El nuevo 'crack' albiceleste aterriza en Chamartín

Franco Mastantuono promete dejarse la vida por el Real Madrid

En el día de su 18º cumpleaños, el delantero argentino firmó hasta el 2031 y fue ovacionado en Valdebebas: “Van a tener a un hincha dentro de la cancha”.

Franco Mastantuono promete dejarse la vida por el Real Madrid
Franco Mastantuono PD.
Archivado en: Fútbol

Más información

Georgina y Cristiano Ronaldo

Cristiano y Georgina se casan por fin: el crack le pide la mano con un anillo de 25 millones

Valdebebas amaneció con aroma a día grande. Entre flashes, aplausos y la expectación propia de las grandes noches, Franco Mastantuono pisó por primera vez el césped de la Ciudad Real Madrid como nuevo jugador blanco.

El joven delantero argentino, que cumple hoy 18 años, vendió un contrato de seis temporadas y no dudó en ponerle voz a su compromiso: “Prometo que voy a dejarme la vida por esta camiseta”, proclamó ante los medios y un reducido grupo de aficionados presentes.

“Se me cumple un sueño: llegar al Real Madrid, el club más grande del mundo”, aseguró emocionado el ex de River Plate, que llegó a la capital española el pasado 2 de agosto pero tuvo que esperar a alcanzar la mayoría de edad para integrarse al plantel, siguiendo el reglamento FIFA.

El paso no es menor: su traspaso, cifrado en 63,2 millones de euros, se convirtió en la operación más cara en la historia del fútbol argentino.

Florentino Pérez, testigo de excepción, no escatimó elogios: “Llega uno de los mayores talentos que han surgido en el mundo del fútbol” . Tras el discurso, Mastantuono posó con su nueva elástica blanca, consciente de lo que significa portar el escudo merengue y dejando un mensaje que encendió a los madridistas: “Van a estar con un hincha dentro de la cancha” .

La historia de Franco en Madrid apenas comienza, pero su promesa suena ya como canto de guerra.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

APARATOS DE FITNESS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]