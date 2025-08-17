Franco Mastantuono se estrena con el Real Madrid y ya deslumbra con su ambición

El pasado viernes quedará grabado en la memoria de Franco Mastantuono. El futbolista argentino, natural de Azul, en la provincia de Buenos Aires, vivió una jornada histórica al completar su primer entrenamiento con el primer equipo del Real Madrid. Tras ser presentado oficialmente el jueves, justo después de cumplir los 18 años, Mastantuono se enfrentó a una exigente sesión en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, que definió con una palabra: intensidad.

«Estoy muy contento de mi primer entrenamiento. El grupo me recibió muy bien. Conocí a grandes personas. Ha sido un día muy intenso, con calor, pero que disfruté mucho», aseguró el joven talento en una entrevista con Realmadrid TV. Su emoción era palpable, consciente de la magnitud del paso que acaba de dar en su carrera.

Uno de los aspectos que más le impactó fue la velocidad del juego del equipo. «La calidad de mis compañeros y la velocidad… es un ritmo muy alto que es muy lindo, porque jugar con los mejores te hace mejor», reflexionó con la humildad y las ganas que solo un debutante puede tener.

Desde el primer momento también hubo buena química con el nuevo técnico, Xabi Alonso, quien le dio una cálida bienvenida y compartió con él la sesión de entrenamiento. «Con él muy bien. Me dio la bienvenida y nos pusimos a entrenar; salió un buen entrenamiento», comentó.

Mastantuono ya piensa en el próximo desafío: el debut oficial con el Real Madrid en LaLiga EA Sports 2025-2026, que tendrá lugar el lunes 19 de agosto en el Santiago Bernabéu ante Osasuna (19:00 horas). Con la ilusión y el talento a flor de piel, este joven argentino llegó para sumar y evolucionar en uno de los clubes más grandes del mundo.

El tiempo dirá, pero la primera toma de contacto ha sido prometedora y llena de buenas sensaciones. El Real Madrid y sus aficionados ya tienen un nuevo protagonista para seguir muy de cerca esta temporada.