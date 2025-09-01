  • ESP
El regreso esperado del "Chico maravilla"

Alexis Sánchez, de vuelta a LaLiga: jugará en el Sevilla

El chileno aterriza en San Pablo para unirse al Sevilla de Matías Almeyda tras la venta de Lukébakio y el acuerdo con Udinese

En una tarde cargada de expectación y nerviosismo, el reloj marcaba poco antes de las 14.00 horas cuando Alexis Sánchez, delantero chileno de 36 años, desembarcaba en el aeropuerto de San Pablo, dispuesto a vestir la camiseta del Sevilla FC. La operación, gestada a contrarreloj por Antonio Cordón en las últimas horas del mercado, sorprendió a propios y extraños, revitalizando al plantel nervionense justo cuando se esperaba la salida de alguno de sus atacantes.

El movimiento y sus claves

Sánchez, ex Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter, entre otros, llega tras una temporada complicada en Udinese, donde una lesión en el gemelo apenas le permitió sumar 14 partidos oficiales y menos de 500 minutos de juego.

Sevilla necesitaba reforzar su ataque ante las crecientes ofertas por Lukébakio y Vargas, y fue finalmente el extremo belga quien puso rumbo al Benfica, abriendo espacio salarial para la llegada del chileno .

Un nuevo ciclo con firma y libertad

Alexis aterriza en Nervión con la carta de libertad bajo el brazo, tras alcanzar un acuerdo de rescisión con Udinese. Su contrato será por una temporada, mientras el Sevilla apuesta por su experiencia y talento en el cierre de un mercado electrizante.

Más de diez años después de dejar LaLiga, Sánchez vuelve a España, listo para sumar emoción y goles al equipo de Matías Almeyda .

Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

