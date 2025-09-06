Luis Enrique, fractura de clavícula y quirófano: la bicicleta juega una mala pasada al técnico del PSG

El destino tiene estas cosas: cuando todo parece rodar, surge la piedra en el camino, o, en este caso, en la ruta ciclista.

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain y flamante campeón de la Champions League, ha sufrido un accidente en bicicleta que le ha llevado directamente a urgencias y le obligará a pasar por el quirófano por una fractura de clavícula.

El fútbol, como la bicicleta, nunca se detiene: el PSG se enfrenta ahora a una pendiente inesperada, pero con el empuje de su vestuario y el ánimo de su entrenador, seguro que intentará llegar a la meta sin caerse del pelotón.

A día de hoy, 6 de septiembre de 2025, el equipo parisino se queda sin su líder en el banquillo justo antes de una de las semanas más exigentes de la temporada.

El incidente ocurrió el viernes durante el parón internacional de selecciones, un respiro en el calendario que el asturiano suele aprovechar para entregarse a su otra gran pasión: el ciclismo.

No es ningún secreto que, desde que colgó las botas, Luis Enrique se ha convertido en un auténtico devoto de la bicicleta, participando incluso en pruebas de montaña de primer nivel. Esta vez, sin embargo, el deporte le ha jugado una mala pasada.

Urgencias, operación y silencio sobre los plazos

El parte médico oficial no deja lugar a dudas: fractura de clavícula y paso obligatorio por el quirófano. El club ha emitido un comunicado escueto, mostrando su apoyo al técnico y prometiendo informar puntualmente de las novedades sobre su estado de salud. Por ahora, el silencio reina en torno a los plazos de recuperación, una incógnita que inquieta tanto a la plantilla como a la directiva y, por supuesto, a la afición parisina.

El PSG, que ha vivido un verano de lo más movido tras conquistar el triplete nacional y la ansiada Champions, afronta ahora el reto de reorganizar su cuerpo técnico para los compromisos inmediatos. La fractura de clavícula, dependiendo de la gravedad y de la evolución postoperatoria, suele requerir varias semanas de recuperación. La pregunta que flota en el aire es: ¿llegará Luis Enrique a tiempo para sentarse en el banquillo en el arranque de la Champions y los duelos ligueros decisivos?.

El PSG ante el Lens y el debut europeo: incertidumbre y apuestas

El calendario no espera y el PSG tiene por delante dos citas de alto voltaje. El domingo 14 de septiembre recibirá al Lens en el Parque de los Príncipes, en la cuarta jornada de la Ligue 1. Apenas tres días después, el miércoles 17, debutará en la Champions League ante el Atalanta de Bérgamo. Dos partidos clave, especialmente tras un arranque de temporada en el que los parisinos han dado muestras de fortaleza y ambición renovada.

Las casas de apuestas no han tardado en reaccionar. La ausencia de Luis Enrique podría influir en las cuotas, aunque el PSG parte como claro favorito ante el Lens, con una plantilla plagada de estrellas y el impulso de la afición local. En la Champions, el duelo contra el Atalanta será un test de nivel para comprobar hasta qué punto la baja de su entrenador puede desestabilizar a un vestuario acostumbrado a las turbulencias, pero también a las grandes noches europeas.

El ciclismo, una pasión (casi) peligrosa

La relación de Luis Enrique con el ciclismo va mucho más allá del mero pasatiempo. Desde su retirada en 2004, el gijonés ha participado en pruebas de gran fondo y se le ha visto en eventos tan exigentes como la Cape Epic sudafricana, una de las carreras de montaña más duras del mundo. Incluso es habitual que acuda a la ciudad deportiva del PSG en bicicleta, mezclando su imagen de técnico de élite con la de deportista incansable.

No es la primera vez que un técnico o un jugador de élite sufre un percance fuera de los terrenos de juego. La lista de futbolistas lesionados practicando deportes alternativos es larga, y suele provocar un inevitable debate sobre los riesgos y los límites de las aficiones fuera del fútbol profesional. Eso sí, pocos dudan de que el carácter competitivo y la disciplina de Luis Enrique serán clave en su recuperación.

¿Quién toma el mando en el PSG?

La incógnita de quién dirigirá al PSG en los próximos partidos está todavía en el aire. Por el momento, no se ha comunicado si algún asistente tomará las riendas de manera interina o si el club optará por una solución de emergencia. La plantilla, que viene de golear al Toulouse con un brillante Joao Neves y de conquistar la Supercopa de Europa ante el Tottenham, confía en mantener la inercia positiva. Pero el fútbol, como la vida, es imprevisible, y los imprevistos pueden dar un vuelco a cualquier planificación.

El factor psicológico: un equipo a prueba

El PSG ya ha demostrado en el pasado que sabe sobreponerse a las adversidades. La temporada pasada estuvo marcada por la presión mediática, los rumores de mercado y los retos de la alta competición, y aun así logró alzarse con todos los títulos posibles. Ahora, la baja temporal de su entrenador pone a prueba la solidez del grupo y la capacidad de los líderes del vestuario para asumir responsabilidades en el césped y fuera de él.

El club ha dejado claro su apoyo a Luis Enrique, cuyo liderazgo ha sido fundamental para transformar al PSG en un equipo más compacto, versátil y ambicioso. La recuperación del técnico será seguida de cerca, tanto por la prensa francesa como por la española, siempre atenta a los vaivenes de uno de sus entrenadores más carismáticos.

Curiosidades sobre Luis Enrique y su accidente