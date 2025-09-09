Luka Modric celebra sus 40 años con una goleada que acerca a Croacia al Mundial

Era una noche de celebración y de certezas. Luka Modric, el hombre que lleva más de una década con la brújula del fútbol europeo entre sus botas, cumplió 40 años sobre el césped y, lejos de apagarse, volvió a iluminar el camino de una Croacia que sueña con otra cita mundialista. En Zagreb, la selección dirigida por Zlatko Dalic no tuvo piedad ante Montenegro y firmó un contundente 4-0, un resultado que lanza a los balcánicos hacia Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El exjugador del Real Madrid, hoy en las filas del Milán, lideró la sinfonía desde la medular. Suya fue la asistencia quirúrgica para que Kristijan Jakic abriera la cuenta y rompiera la resistencia montenegrina. Con el marcador en ventaja, Andrej Kramaric aportó su habitual instinto para marcar el segundo, Lovro Majer prolongó la celebración con el tercero, e Ivan Perisic —otro veterano de mil batallas— cerró la goleada con un cuarto que desató la ovación en las gradas.

El triunfo deja a Croacia con pleno de victorias: 12 puntos de 12 posibles y una clasificación que comienza a perfilarse en el horizonte. Para Modric, la recompensa sería histórica: disputar con 40 años y 9 meses su quinto Mundial, tras haberse perdido únicamente el de 2010. De alcanzarlo, sería además el séptimo de Croacia como nación independiente.

La jornada de clasificación dejó otros apuntes curiosos. En el mismo grupo L, las Islas Feroe sorprendieron a Gibraltar a domicilio (0-1) gracias a un tanto de Martin Agnarsson en el minuto 68. El resultado iguala en la zona media a montenegrinos y feroeses, ambos con seis puntos.

Pero la gran campanada del día sucedió en Pristina: Kosovo superó 2-0 a Suecia con goles de Vedat Muriqi, delantero del Mallorca, y de Elvis Rexhbecaj, del Augsburgo. La victoria, primera del equipo dirigido por el alemán Franco Foda, sacudió un grupo B donde los suecos, con Alexander Isak (Liverpool) y Viktor Gyökeres (Arsenal) como flamantes fichajes, apenas suman un punto y ven cómo el camino al Mundial se complica más de lo esperado.

Y mientras el tablero europeo se mueve, Croacia sonríe mirando al futuro. Porque mientras Luka Modric camine sobre el césped, la historia parece no tener fecha de caducidad.