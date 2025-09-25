  • ESP
Una noche de sufrimiento y desahogo en el Metropolitano

Julián Álvarez firma un hat-trick salvador y levanta al Atlético ante un Rayo indomable

El argentino reapareció con tres goles decisivos para amarrar un triunfo agónico (3-2), en un duelo donde el equipo vallecano hizo temblar a la grada hasta el último instante

Julián Álvarez PD.
El Metropolitano esperaba a Julián Álvarez como quien guarda a un héroe perdido. Desde aquella primera jornada, con su gol inaugural ante el Espanyol, el argentino no había vuelto a marcar. Cuatro partidos de sequía que pesaban en las botas y en las graduadas. Pero a la quinta, la noche se encendió: tres goles suyos fueron el combustible que mantuvo a un Atlético vulnerable y al borde del abismo frente a un Rayo que nunca quiso claudicar.

Simeone recuperó la línea de cinco, siempre con sus giros tácticos inesperados: Llorente, punta en Mallorca, aparecía ahora como central y lateral a la vez. De ese enredo táctico salió el primer zarpazo rojiblanco: llegada por la derecha, centro de Molina, y Julián se reencontró con el gol. Su grito de alivio contagió al estadio, y por momentos el Atlético parecía tener la noche controlada.

Pero el Rayo, fiel a su irreverencia, se rebeló. Chavarría, desde más de treinta metros, encontró un disparo eléctrico que superó a Oblak para llevar el empate al descanso. La grada respondió con silbidos al rival por demorar la reanudación, pero el segundo tiempo trajo aún más sufrimiento. Primero Isi, luego Nico González, probaron al portero esloveno. Y después, Álvaro García culminó un contragolpe con frialdad quirúrgica que el VAR demoró, pero no anuló. El 1-2 caía como un jarro helado sobre el Metropolitano.

Entonces, el partido se volvió visceral. Simeone lanzaba delanteros, el Atlético se dejaba llevar más por la rabia que por el orden. Giuliano, el hijo del Cholo, prendió la mecha con carácter y Julián Álvarez, otra vez él, se levantó entre la tormenta para rematar el empate. El estadio gritaba en desahogo, las roces en el césped multiplicaban la tensión, y Batalla aparecía como villano en cada roce.

Pero la crónica no podía cerrarse sin el golpe final del argentino. Minuto 80 de largo, un balón suelto en el vértice del área y la zurda de Julián que buscó la escuadra con precisión quirúrgica. El 3-2 desató la locura: hat-trick, remontada, alivio total.

El Atlético sobrevivió en una montaña rusa de emociones. No hubo plan, hubo alma. Y en el centro de todo, Julián Álvarez, vestido de héroe y salvador de un equipo que respira gracias a su hat-trick redentor.

