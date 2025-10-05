Trionda: así es el balón oficial del Mundial de Fútbol 2026

El escenario no podía ser más emblemático: detrás, las banderas de tres naciones; al centro, una esfera brillante que promete ser testigo de los goles, las emociones y las leyendas que nacerán en 2026. La FIFA y Adidas presentaron oficialmente el Trionda , el balón del Mundial que unirá a América del Norte bajo una única pasión: el fútbol.

Símbolos como las estrellas estadounidenses, la hoja de arce canadiense y el águila mexicana se entrelazan en un diseño que rinde homenaje a la identidad de los tres anfitriones. Su nombre, Trionda, alude tanto a esa triple unión como a las ondas dinámicas que recorren su superficie, una metáfora visual del movimiento y de la conexión que promete el torneo más ambicioso de la historia: 48 selecciones y tres países compartiendo el sueño mundialista.

Adidas fusionó arte y tecnología en una pelota de cuatro paneles geométricos enlazados en forma de triángulo, símbolo de unión inédita entre los organizadores. En su piel conviven los colores azul, rojo y verde , y los destellos dorados que evocan el brillo de la Copa del Mundo.

La belleza del Trionda no se queda en el diseño. Bajo esa superficie hay un sensor de 500 hercios que envía datos en tiempo real al sistema VAR, permitiendo reconstruir cada jugada con una precisión milimétrica.

La tecnología podrá detectar incluso el instante exacto del golpeo o una mano inadvertida , acabando con las dudas y las polémicas que tantas veces definieron partidos enteros.

En el plano más técnico, las costuras profundas y los relieves aerodinámicos prometen una trayectoria más estable y adherencia inalterable, incluso bajo lluvias o vientos fuertes. Todo pensado para que el juego fluya con la pureza de su espíritu original.

“Tenemos aquí el precioso balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26. Me alegra y me enorgullece presentar el Trionda”, declaró un entusiasta Gianni Infantino , presidente de la FIFA, durante la ceremonia.

«Adidas ha creado un balón emblemático que representa la unidad y la pasión de los países anfitriones. Estoy deseando ver los primeros goles con esta maravillosa pelota»

El próximo gran paso será el sorteo del Mundial , programado para el 5 de diciembre en Washington , cuando conoceremos cuáles serán los primeros destinos que recorrerá la Trionda antes de comenzar a rodar por los estadios norteamericanos.