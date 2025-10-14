Cabo Verde hace historia y gana una plaza al Mundial 2026

El sueño se volvió realidad en Praia. La selección de Cabo Verde firmó una noche para la historia al imponerse 3-0 a Esuatini y sellar así su pase al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Será su primera vez en una Copa del Mundo, una gesta que el archipiélago africano celebra como un triunfo nacional.

El conjunto dirigido por Bubista no solo conquistó la victoria que necesitaba, sino que lo hizo con autoridad, rubricando una campaña clasificatoria impecable. Con este resultado, Cabo Verde se convirtió en el sexto representante africano en el certamen, acompañando a Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia y Ghana, en la lista de equipos de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) que ya tienen su pasaje asegurado.

África dispone de nueve cupos directos y uno adicional para la repesca, lo que mantiene todavía abiertas las esperanzas de varias selecciones del continente.

En el resto del planeta, las piezas del nuevo rompecabezas mundialista comienzan también a encajar. Sudamérica (Conmebol) ya cerró sus eliminatorias con Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia como clasificados directos, mientras Bolivia se ganó el derecho a disputar la repesca. En Oceanía, Nueva Zelanda tomó la plaza directa y Nueva Caledonia buscará su histórico debut a través de la repesca.

Por parte de Asia (AFC), ya están confirmados Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia, con dos lugares aún por definirse. En cambio, Europa (UEFA) continúa en plena batalla eliminatoria, sin aún ningún clasificado.

En la zona norte del continente americano, los tres anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— ya tienen su lugar garantizado, mientras se disputan otras tres plazas directas y dos de repesca entre las selecciones de Concacaf.

Así, Cabo Verde se suma con orgullo a la lista de las 21 selecciones que ya tienen su boleto sellado. Un logro histórico para una isla que aprendió a soñar a lo grande.