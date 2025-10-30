Vinícius pide perdón… pero se olvida del entrenador

El brasileño Vinícius Júnior trató este miércoles de rebajar la polémica por su reacción de enfado al ser sustituido en el minuto 73 del Clásico ante el FC Barcelona. En un mensaje publicado en sus redes sociales pidió disculpas “a los madridistas, a sus compañeros, al club y al presidente”, reconociendo que “a veces la pasión” le gana en su deseo de ayudar al equipo.

Sin embargo, su disculpa dejó entrever lo que no dijo: Vinícius evitó mencionar a su entrenador, Xabi Alonso, el principal destinatario de su rabieta. Según Movistar+, al ver su número en la tablilla de los cambios, el brasileño exclamó visiblemente molesto: “¿Yo? No es posible. Yo me voy del equipo. Mejor me voy”, marchándose directo al vestuario sin siquiera sentarse en el banquillo junto a sus compañeros.

Las cámaras captaron a un Xabi Alonso serio, evitando cualquier gesto hacia el atacante. El técnico respondió con un conciso “venga, Vini, hostias”, sin más interacción. Tras el partido, Alonso optó por la prudencia y esquivó el conflicto: “Son cosas que hablaremos dentro. Vini ha aportado mucho, prefiero quedarme con lo positivo”, aseguró tras la victoria 2‑1 del Real Madrid ante el Barcelona.

La tensión entre ambos no es nueva. Desde el inicio de la temporada 2025‑2026, el técnico español ha recortado protagonismo al brasileño, que ha pasado de ser intocable a alternar titularidades con Rodrygo. Con Mbappé consolidado como líder ofensivo y lanzador de penaltis, Vinícius ha visto tambalear su estatus, pese a su aporte goleador.

El Clásico terminó con triunfo blanco y con Vini participando en la jugada del gol decisivo de Jude Bellingham, pero su enfado eclipsó el resultado. Tres días después, el brasileño pidió perdón, aunque con una ausencia significativa en su mensaje: la del nombre de su entrenador. Y esa omisión, más que sus disculpas, es la que más ruido ha generado en Valdebebas.