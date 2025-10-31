Pedri sufre una nueva lesión muscular y será baja en el FC. Barcelona

Ni la mañana soleada en Sant Joan Despí ni la brisa que agitaba los campos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper pudo suavizar la noticia: Pedro González “Pedri” no saltó al césped. El centrocampista tinerfeño, pieza clave del engranaje azulgrana, se ausentó del entrenamiento de este miércoles tras confirmarse una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda.

La parte médica del Barcelona no fijó plazos exactos, pero en el club confía en que el joven talento regresará después de la próxima ventana de selecciones. Si todo marcha según lo previsto, Pedri reaparecería el 22 de noviembre, cuando el Barça vuelva a la acción liguera frente al Athletic Club en Montjuïc.

El infortunio llega en un momento agridulce para el canario, que ya debía perderse el siguiente compromiso de LaLiga ante el Elche debido a la expulsión sufrida en el Clásico. Será el primer duelo que no se disputa desde el 26 de enero, cifra que da dimensión a su regularidad: 49 partidos en apenas 280 días entre el conjunto azulgrana y la selección española.

A la ausencia de Pedri se sumaron las de Pau Cubarsí y Marcus Rashford, quienes tampoco participaron en la sesión matutina, ambos con permiso del club. Con la enfermería otra vez encendida, el cuerpo técnico de Xavi Hernández tendrá que reinventar el centro del campo mientras espera que su faro creativo recupere la luz.