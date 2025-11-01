  • ESP
    España América
Deportes Fútbol

El Bernabéu visitó de gala para honrar al nuevo rey del gol

Mbappé conquista la Bota de Oro ante el aplauso del madridismo

El francés celebró su primera Bota de Oro junto a todo el plantel del Real Madrid, agradeciendo el respaldo del equipo y reafirmando su compromiso con el club blanco

Mbappé conquista la Bota de Oro ante el aplauso del madridismo
Mbappé PD.
Archivado en: Fútbol

Más información

Andrei Mostovói

El vídeo del momento en que intentan secuestrar a Andrey Mostovói y el futbolista logra noquear a los facinerosos

Messi deja abierta la puerta: “Las ganas de estar en el Mundial están intactas”

Messi deja abierta la puerta: “Las ganas de estar en el Mundial están intactas”

El Estadio Santiago Bernabéu vivió una tarde de ovación y orgullo. Bajo una lluvia de flashes y el eco de los cánticos de la afición, Kylian Mbappé subió al escenario para recibir la Bota de Oro 2024-25, un premio que lo consagra como el máximo goleador europeo y que tiene un sabor especial por ser su primero. A su lado, todo el vestuario del Real Madrid acompañaba al capitán francés en un acto que tenía aroma de familia.

Mbappé marcó una temporada impresionante: 31 goles en 34 partidos, 62 puntos en la clasificación continental, cifras que lo colocaron por encima del sueco Viktor Gyokeres (58,5) y del egipcio Mohamed Salah (58). El galardón le fue entregado por Juan Ignacio Gallardo, vicepresidente de la European Sports Media y director del diario Marca .

“Es un momento muy importante para mí, la primera vez que gano este premio que significa mucho como delantero”, expresó el atacante merengue, consciente de que este reconocimiento no llega sin un colectivo detrás. En su discurso, Mbappé dedicó palabras de gratitud a sus compañeros, al cuerpo técnico liderado por Xabi Alonso y a todo el personal del club. “Es imposible ganar este premio sin el staff, sin el club y sin la afición”, remarcó con la serenidad de quien disfruta su mejor momento.

El futbolista de 26 años aprovechó también para reafirmar su compromiso con el Real Madrid y su sueño de seguir ampliando la historia del conjunto blanco. «Es un placer jugar aquí, cumplir mi sueño de niño. Espero que sean muchos años más para ganar muchas cosas», dijo entre aplausos, con la mirada puesta en los próximos desafíos.

La ceremonia concluyó con un instante emotivo: una foto junto a su padre, Wilfried Mbappé, el presidente Florentino Pérez y Pirri, presidente de honor del club. Antes de despedirse, el astro francés deslizó un deseo que subió al estadio: volver a ganar la Bota de Oro el próximo año.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

APARATOS DE FITNESS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]