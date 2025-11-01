Mbappé conquista la Bota de Oro ante el aplauso del madridismo

El Estadio Santiago Bernabéu vivió una tarde de ovación y orgullo. Bajo una lluvia de flashes y el eco de los cánticos de la afición, Kylian Mbappé subió al escenario para recibir la Bota de Oro 2024-25, un premio que lo consagra como el máximo goleador europeo y que tiene un sabor especial por ser su primero. A su lado, todo el vestuario del Real Madrid acompañaba al capitán francés en un acto que tenía aroma de familia.

Mbappé marcó una temporada impresionante: 31 goles en 34 partidos, 62 puntos en la clasificación continental, cifras que lo colocaron por encima del sueco Viktor Gyokeres (58,5) y del egipcio Mohamed Salah (58). El galardón le fue entregado por Juan Ignacio Gallardo, vicepresidente de la European Sports Media y director del diario Marca .

Si aciertas hay premio 😜 pic.twitter.com/CateXdceRL — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 31, 2025

“Es un momento muy importante para mí, la primera vez que gano este premio que significa mucho como delantero”, expresó el atacante merengue, consciente de que este reconocimiento no llega sin un colectivo detrás. En su discurso, Mbappé dedicó palabras de gratitud a sus compañeros, al cuerpo técnico liderado por Xabi Alonso y a todo el personal del club. “Es imposible ganar este premio sin el staff, sin el club y sin la afición”, remarcó con la serenidad de quien disfruta su mejor momento.

El futbolista de 26 años aprovechó también para reafirmar su compromiso con el Real Madrid y su sueño de seguir ampliando la historia del conjunto blanco. «Es un placer jugar aquí, cumplir mi sueño de niño. Espero que sean muchos años más para ganar muchas cosas», dijo entre aplausos, con la mirada puesta en los próximos desafíos.

La ceremonia concluyó con un instante emotivo: una foto junto a su padre, Wilfried Mbappé, el presidente Florentino Pérez y Pirri, presidente de honor del club. Antes de despedirse, el astro francés deslizó un deseo que subió al estadio: volver a ganar la Bota de Oro el próximo año.