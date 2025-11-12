Cristiano Ronaldo se despide del sueño mundialista: “Canadá, México y EE.UU. serán mi última danza”

Cristiano Ronaldo ha comenzado a escribir el último capítulo de su historia con el balón. El portugués, eterno símbolo de ambición y constancia, confirma que la Copa Mundial de la FIFA 2026 será su última cita en el torneo que lo vio crecer desde Alemania 2006. Cuatro décadas de vida y casi veinte años de gloria sobre el césped lo separan de su debut, pero su fuego competitivo continúa encendido.

Durante una entrevista en el foro de turismo TOURISE en Arabia Saudí, el delantero de Al Nassr anunció la noticia con serenidad y un destello de orgullo.

«Seguro, es cierto, porque tendré 41 años. Estoy disfrutando de este momento», afirmó el capitán lusitano, consciente de que se acerca al cierre de un ciclo dorado.

Con su carisma habitual, CR7 no perdió el humor. Al mencionar sus anteriores declaraciones sobre un posible retiro, bromeó: «Eso sucederá en diez años. La gente cree que cuando digo ‘pronto’, hablo de seis meses o un año. ¡Estoy bromeando!». Pero enseguida reconoció, entre risas y reflexión, que el tiempo pasa rápido cuando se ha jugado tanto y ganado todo.

Quien fuera coronado cinco veces con el Balón de Oro asegura que su cuerpo aún responde, y su hambre de gol sigue intacta.

«Tengo 40 años e intento disfrutar del momento y seguir. Con la selección marco goles, ayudo al equipo, quiero ganar títulos. Esta es mi vida», expresó con la convicción de quien todavía se siente competitivo.

A un paso de alcanzar la histórica marca de mil goles oficiales, Cristiano se prepara para despedirse del Mundial sin nostalgia, sino con gratitud. La Copa del Mundo de 2026 —en los estadios de Canadá, México y Estados Unidos— podría no sólo ser su último torneo global, sino la coronación de una carrera que ha hecho del número 7 una bandera universal de excelencia y pasión.