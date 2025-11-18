Trump e Infantino lanzan el “FIFA Pass”, el nuevo pase de oro para los hinchas rumbo a Estados Unidos

La Casa Blanca vivió este lunes una jornada atípica: banderas, bufandas y espíritu mundialista irrumpieron en el Despacho Oval. Donald Trump, mandatario estadounidense, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, compartieron estrado y entusiasmo al anunciar el “FIFA Pass”, un sistema consular que promete facilitar la llegada de los hinchas al escenario del Mundial 2026.

El anuncio, realizado tras una reunión del Grupo de Trabajo Mundialista de la Casa Blanca , tuvo sabor a inicio de campeonato. Trump tomó el micrófono como un capitán que alza la voz antes del debut:

«Para todos los que planeen acompañarnos, pidan su visado cuanto antes. Este será el Mundial más grande de la historia».

A su lado, Infantino avanzaba con expresión de gol marcado sobre la hora. La FIFA, explicó, llevaba meses trabajando en un modelo que agilizara los trámites para los fanáticos que ya compraron sus entradas. “El fútbol siempre logra unir lo que la política separa”, comentó en tono diplomático, evocando el espíritu universal del deporte.

El secretario de Estado, Marco Rubio, detalló que más de 400 funcionarios consulares se han sumado a la red global de embajadas estadounidenses para atender la demanda. En países futboleros como Argentina y Brasil , donde la fiebre del Mundial ya se siente en las calles, los tiempos de espera para una cita consular se han reducido a unos 60 días .

«Queremos evitar colapsos de última hora. Su entrada no es un visado, pero sí una vía rápida. Serán verificados iguales que todos, sólo que con prioridad. Es nuestra manera de darles la bienvenida al gran espectáculo del fútbol», puntualizó Rubio, como si explicara la estrategia del equipo antes del partido.

El “FIFA Pass” se perfila así como la llave de acceso a un sueño que millones esperan vivir en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá , sedes del próximo Mundial. Una suerte de tarjeta dorada que no garantiza goles ni resultados, pero sí despeja el camino hacia la experiencia deportiva más esperada del planeta.

En los pasillos de Washington, el comentario se repite entre funcionarios y aficionados: el fútbol ha vuelto a marcar un tanto político. Y esta vez, el gol cayó dentro del área de la diplomacia.