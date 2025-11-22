El Barça firma una fiesta total ante el Athletic (4-0) y vuelve a casa como líder

El regreso al Spotify Camp Nou, 909 días después, no pudo tener un mejor guion. El FC Barcelona volvió a casa y lo hizo con una goleada contundente sobre el Athletic Club (4-0), en un partido que mezcló emoción, eficacia y nostalgia. Fue una noche de reencuentro, de orgullo azulgrana y de fútbol de alto vuelo.

Desde el inicio, el Barça mostró colmillo. El Athletic, fiel a su estilo, se plantó con líneas adelantadas, presionando arriba y buscando incomodar al rival. Pero ese atrevimiento lo pagó caro. A los cinco minutos, Eric García robó en la frontal y sirvió en bandeja la primera diana: un zurdazo seco de Lewandowski ajustado al poste que dejó a Unai Simón sin reacción. El estadio estalló; el regreso ya tenía su primer rugido.

El ritmo bajó por momentos. Los de Flick tardaron en reencontrar la fluidez, pero lo hicieron a base de músculo y dominio en los duelos. Eric, inmenso en la medular, y Fermín López empezaron a ganar metros y confianza. Ferran Torres y Dani Olmo rozaron el segundo antes del descanso, en medio de un tramo que también ofreció tensión: el Athletic recuperó su aire, tocó y corrió, protagonizando tres llegadas que despertaron murmullos en la grada.

Y cuando el empate parecía cerca, el Barça dio su segundo golpe. Lamine Yamal, magistral en el control y la visión, dibujó un pase de artista con el exterior hacia Ferran, que definió con fortuna al borde del descanso (2-0, min. 45+3). El Camp Nou respiró alivio.

El tercer acto fue una declaración de autoridad. A los tres minutos del segundo tiempo, otro robo de Eric —el jugador más aplaudido de la noche— dejó a Fermín solo frente al arco para el 3-0. A partir de ahí, el duelo se rompió. Sancet vio la roja directa por una dura entrada y el Athletic se quedó con diez.

Con el viento a favor, los de Flick gobernaron el partido a placer. La grada, encendida, encadenó los clásicos “olés” mientras Raphinha y Lamine provocaban vértigo por las bandas. El brasileño rozó la escuadra y, en el ocaso, volvió a aparecer Ferran para sellar su doblete con sangre fría tras otro envío largo de Yamal (4-0, min. 90).

El pitido final sonó como una ovación colectiva. El Barça volvió al Camp Nou, recuperó su voz y se acostó líder. Una noche para el recuerdo, de esas que confirman que los templos del fútbol también saben celebrar su propia resurrección.