Noche mágica en Riad

Así fue la espectacular ‘chilena’ de Cristiano Ronaldo que revive su leyenda en Arabia

A los 40 años, el astro portugués marcó un gol de antología en el minuto 96 y vendió el triunfo 4-1 del Al Nassr ante el Al Khaleej, para mantener a su equipo en lo más alto de la liga saudí.

Archivado en: Fútbol

El reloj marcaba el minuto 96 en el Al-Awwal Park de Riad. El público contenía el aliento y, una vez más, el silencio se rompió por un rugido que parecía venir de otro tiempo. Cristiano Ronaldo, el eterno depredador del área, levantó su cuerpo en el aire y, con una acrobacia de otro planeta, conectó una chilena que se convirtió al instante en poesía futbolística. El balón besó la roja y el estadio explotó: Al Nassr 4, Al Khaleej 1.

El portugués no solo marcó un gol; Recordó al mundo que el paso de los años no borra la grandeza. “¡El mejor pie de foto gana!”, escribió después en sus redes sociales junto al video del tanto, un guiño entre lúdico y desafiante de quien sabe que sigue escribiendo capítulos dorados de su historia.

Su acrobacia trajo ecos de aquella noche de 2018 en Turín, cuando con la camiseta del Real Madrid realizó otro vuelo inmortal ante la Juventus. Ocho años después, la chilena volvió a aparecer, como si el tiempo se hubiera detenido para mostrar que los genios siempre encuentran la forma de reinventarse.

La victoria fue contundente. João Félix abrió la cuenta, Sadio Mané marcó el tercero y Cristiano puso la rúbrica en el cierre del espectáculo. Con este triunfo, el equipo de Jorge Jesus se afianza como líder de la liga saudí con cuatro puntos de ventaja tras nueve jornadas.

A punto de cumplir tres años en Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo aún persigue un título con Al Nassr. Pero noches como esta, donde la ovación se mezcla con la nostalgia y el asombro, confirman que su fuego competitivo sigue intacto. Porque cuando el balón vuela hacia el cielo y Ronaldo gira en el aire, el fútbol, ​​simplemente, vuelve a ser arte.

Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

