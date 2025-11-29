El Barça vence al Alavés con ritmo de líder

  • ESP
Raphinha enciende al Barça tras un susto inicial

Los azulgranas remontaron un gol tempranero y se apoyaron en el regreso del brasileño y de Dani Olmo para firmar una cómoda victoria y mantener el pulso por LaLiga

Raphinha PD.
El Camp Nou apenas había tomado asiento cuando el Alavés heló el ambiente. Solo habían pasado 43 segundos y ya ganaban los de Coudet: Pablo Ibáñez, atento a un mal despeje, cazó el balón y batió a Joan García. El Barça, sin embargo, no se inmutó. Hubo un segundo de sorpresa, sí, pero el equipo de Flick respondió con madurez. Y ahí apareció Raphinha, ese futbolista eléctrico que cambia el ánimo de un estadio. El brasileño, con dos zarpazos de pura verticalidad, dio la vuelta al marcador antes de la media hora. En el primero, un centro suyo lo tocó Lewandowski y lo empujó a gol Lamine Yamal; en el segundo, asistió atrás para que Dani Olmo hiciera el 2-1.

La presencia de Raphinha devolvió chispa y convicción a un Barça que esta vez tuvo que tirar de recursos inusuales. En el mediocampo, Eric García pasó al lateral y Marc Bernal regresó al once tras 15 meses de lesión, supliendo a un De Jong ausente por motivos personales. Casadó lo acompañó en el doble pivote y en la segunda parte llegó el momento más esperado: el regreso de Pedri, recibido con una ovación que pareció una bienvenida a la primavera.

El Alavés, valiente, no renunció nunca al partido. Tras empatar el Barça, Calebe y Boyé inquietaron a la defensa azulgrana y solo una parada milagrosa de Joan García evitó el 1-2. El guardameta se estiró desde el suelo para desviar un remate de Jonny que ya saboreaban los vitorianos. Fue la acción que cambió el partido, porque desde ahí el Barça creció y empezó a jugar con ritmo de campeón.

Tras el descanso, Flick tuvo que recomponer filas: Eric García, con la nariz rota, cedió su lugar a Koundé, y Bernal, con tarjeta y sin ritmo, fue reemplazado por Rashford. El Alavés perdió fuelle y prefirió resistir antes que arriesgar. Lewandowski rozó el tercero, pero Sivera estuvo soberbio. Aun así, la sensación era que el gol llegaría.

Y llegó. En el descuento, Lamine Yamal combinó con Olmo y el catalán selló el 3-1 definitivo. Fiesta en el Camp Nou, que despide a su equipo como líder provisional a la espera del duelo del Madrid en Girona. El martes, el Atlético será el próximo examen de un Barça que parece recuperar sensaciones. Y si Raphinha mantiene este pulso, el Barça tiene motivos para volver a creer tanto en LaLiga como en Europa.

