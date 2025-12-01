El Real Madrid naufraga en Girona y pierde el liderato

El Real Madrid naufragó en Montilivi. Se marchó con un empate que sabe a poco, con el eco de la remontada interrumpida y la certeza de que el liderato ya es azulgrana. Los de Xabi Alonso, exigidos por los tropiezos previos y la presión de sus rivales directos, volvieron a tropezar en el mismo patrón: dominio tardío, reacción forzada, pero sin colmillo

El técnico vasco llegó a Girona con todo su arsenal. Reaparecieron Courtois, Militao, Rüdiger y Bellingham, y la delantera de gala con Mbappé, Vinicius y Güler. De inicio, la puesta en escena fue firme: traje azul marino, líneas adelantadas, presión alta y una intención clara de dominar. Pero el que manejó los tiempos fue el Girona de Míchel, que dejó correr el reloj con posesiones largas y movimientos coralmente precisos.

El primer golpe lo dio el VAR. Mbappé se había adelantado al Madrid en un barullo de área, pero el árbitro De Burgos Bengoetxea anuló el gol al comprobar que el francés rozó el balón con la mano antes de marcar. En la jugada siguiente, el Girona castigó la desconexión blanca: Ounahi se desmarcó, entró solo por el centro y batió a Courtois con un remate seco. 1-0 al filo del descanso, mientras la frustración madridista vibraba en el banquillo.

En el segundo tiempo, Xabi movió piezas. Entró Camavinga, Bellingham adelantó metros y el Madrid se volcó por completo sobre el área local. Courtois salvó el 2-0 en una mano milagrosa ante Vanat y, poco después, una zancadilla de Arnau sobre Vinicius dentro del área regaló el penalti que Mbappé transformó en el 65. Con un golpe seco y una mirada de hielo, el francés devolvía la esperanza.

El tramo final fue un asedio: Rodrygo reclamó un penalti, Vinicius rozó la escuadra dos veces y Mbappé acarició el gol de la victoria en el 94′. Pero el balón se perdió junto al poste, como se escapa la fe de un equipo que acumula tres jornadas sin ganar y ha extraviado el pulso de líder.

El Girona, que empezó la jornada en la zona baja, supo resistir la tormenta con orgullo y táctica, aprovechando la poca chispa de un Madrid que solo juega con urgencia cuando se ve contra las cuerdas. La remontada se quedó, literalmente, a medias. Y la Liga, otra vez, cambia de dueño.