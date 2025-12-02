Noche de fuego en el Camp Nou: el Barça busca confirmar su liderato ante un Atlético encendido

La atmósfera huele a clásico moderno, aunque no sea un Barça-Madrid. El Camp Nou se prepara para un choque de vértigo, de esos que dejan cicatrizar en la temporada. Este martes a las 21:00, Barcelona y Atlético de Madrid se miran de frente en un pulso que, pese a disputarse en diciembre, puede tener aroma de título. La Liga todavía no ha alcanzado su ecuador, pero nadie duda de que los puntos valen oro.

El calendario, apretado hasta la asfixia, obliga a los protagonistas de la próxima Supercopa —Barça, Atlético, Real Madrid y Athletic Club— a adelantar tareas. Y la jornada 19, convertida en cita de lujo entre semana, promete más que fútbol: promete tensión, estrategia y desgaste.

El conjunto azulgrana llega con el sabor agridulce del líder que no convence. Recuperó la primera posición, pero su fútbol titubea. La herida que abrió el Chelsea en Champions aún sangre, y la trabajada victoria ante el Alavés no calmó las dudas. Hansi Flick necesita una noche de autoridad para reafirmar proyecto y fe en su plantilla.

En la vereda opuesta, el Atlético vuela como nunca. Desde aquella caída en Anfield ante el Liverpool, los de Simeone apenas conocen la derrota. Solo el Arsenal logró frenar su ímpetu en Inglaterra. En La Liga, el Atleti no pierde desde la primera jornada, y su ascenso lo ha llevado al cuarto puesto, a solo tres puntos del Barça. Llegan crecidos, peligrosos, con la mirada fija en la cima.

Jan Oblak será el guardián colchonero, decidido a resistir las embestidas azulgranas en el coliseo catalán. Simeone desplazará su habitual defensa de cinco para apostar por una línea de cuatro: Nahuel y Ruggeri en los laterales, Hancko y Giménez en el eje, el uruguayo convertido ya en héroe tras su gol ante el Inter.

En el mediocampo, el dilema entre experiencia y juventud parece resuelto con el regreso de Koke, acompañado por la aceleración de Pablo Barrios. En bandas, Gallagher y Giuliano buscarán dinamismo y cobertura ante las incursiones de Raphinha y Lamine Yamal, dos veloces cuchillos por los costados.

Arriba, no hay dudas con Julián Álvarez: el argentino es la referencia indiscutible. Todo indica que su acompañante será objeto de reflexión hasta el último minuto. ¿Baena o Griezmann? El francés, ex del Barça, podría tener su noche de redención y morbo en feudo conocido.

El Camp Nou guarda. Dos estilos antagónicos, dos proyectos con sede de reivindicación y un balón que decidirá más que tres puntos. La Liga, aunque aún sea diciembre, se afila esta noche.