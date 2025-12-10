  • ESP
Un doblete decisivo del francés da oxígeno a la lucha por la Champions

Koundé rescata al Barça ante un Eintracht letal

El Camp Nou celebra tres puntos que dejan a los blaugranas en la pelea por meterse entre los ocho, espantando fantasmas del pasado reciente frente al Eintracht

Koundé rescata al Barça ante un Eintracht letal
Jules Koundé EP.
El Barça atravesó una noche de nervios y coraje para remontar ante un Eintracht que atacó con la precisión de los equipos extranjeros que saben sacar provecho de las contras. El primer episodio dejó claro que el plan inicial, con Raphinha y Lewandowski de inicio y la reaparición de Fermín López, iba en serio: un centro de Dani al área que Lewandowski convirtió en el primer golpe del partido, sin miramientos.

Sin embargo, el visitante, acostumbrado a pelear cada centímetro, respondió con claridad. Knauff empató tras una jugada de Brown y dejó la sensación de que el choque podía irse de las manos de un Barça que, pese a dominar, sufría en la salida de balón y en los fueras de juego recurrentes del Eintracht. Skhiri, desde el borde del área, rozó el gol antes del descanso y el travesaño terminó por salvar a un Barcelona que veía cómo el tiempo se les escapaba.

La segunda mitad cambió el guion por completo. El Eje del partido se movió hacia el corazón blaugrana, que apretó el acelerador y dejó en evidencia a su rival en apenas tres minutos de asedio. Jules Koundé emergió como atacante improvisado, ganó duelos y saltó al área para convertir dos centros casi idénticos en dianas que decantaron la balanza. El marcador pasó a satisfacer a los locales y a dibujar una película muy distinta a la del encuentro anterior ante el mismo rival.

Con el resultado ya asentado, el Barça tuvo que gestionar el tramo final, sufrir cuando fue necesario y dejar que el ruido de la grada señalara el camino hacia la clasificación. La victoria otorga tres puntos clave en la lucha por los octavos de final de la Champions League, manteniendo la esperanza de terminar la fase de grupos entre los ocho de la competición.

La clasificación queda abierta con dos encuentros más, ante Slavia de Praga y Copenhague, que se presentan obligatorios para sellar una fase de grupos con aspiraciones serias, ahora más vivas que nunca para el equipo catalán.

