Remontada heroica del Atleti que lo coloca entre los ocho de la Champions League

El Atlético de Madrid se llevó un triunfo de verdad en el Philips Stadion, volteando un temprano gol del PSV Eindhoven para celebrar una remontada que devuelve credenciales en la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League. Julián Álvarez, Dávid Hancko y Alexander Sorloth firmaron los tantos que cuentan más que un marcador: cambiaron el tono del encuentro y sostuvieron a los rojiblancos entre las primeras ocho posiciones de la competición continental.

El partido empezó con un Atlético frío, obligado a gestionar la presión local y un humo de bengalas que dificultaba la visión. Molina quedó expuesto al desequilibrio de Driouech desde la banda derecha, y la jugada acabó con Guus Til batiendo a Oblak a los 10 minutos. Dos minutos después, el equipo visitante volvió a sufrir por ese costado, cuando Driouech encontró el segundo acercándose a la área.

Con el guion iniciado en contra, el Atlético asumió la iniciativa y encontró espacios buscando la banda derecha para construir. En el minuto 23, Giuliano filtró para Julián, que corrió hasta la línea de fondo y cedió atrás para Sorloth, cuyo remate cruzado se fue fuera. No obstante, el propósito no se desvaneció: al filo del descanso, Sorloth recibió un balón de Giuliano, recibió la asistencia de Julián y empató el choque antes del descanso tras un remate que encontró la defensa desviada.

La segunda mitad arrancó con una versión distinta del Atlético: más agresivo, más decidido a levantar el partido. Molina, que había cargado con las dudas del primer tramo, encontró la revancha: un saque de esquina terminó en un remate de Hancko que batió a Kovar para darle la vuelta al marcador. El equipo se hizo fuerte en la línea defensiva y salió a por más, con Julián brindando un pase clave para Barrios y un cabezazo de Sorloth que certificó el 3-1.

El cierre tuvo emoción: Pepi recortó distancias con un nuevo cabezazo a balón parado y Obispo, ya en el descuento, llevó el susto al tramo final, pero el Atleti resistió y se llevó tres puntos que saben a oxígeno puro. El conjunto de Simeone, tras un inicio difícil, mostró carácter, equilibrio y capacidad para convertir la presión en triunfo, agradeciendo un duelo que ya forma parte de esa historia en la que cada jornada suma y cada gol vale.