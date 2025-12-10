  • ESP
    España América
Deportes Fútbol

PSV 2 - Atlético de Madrid 3

Remontada heroica del Atleti que lo coloca entre los ocho de la Champions League

Los colchoneros le dan la vuelta a un inicio adverso ante un PSV que presionó desde el silbido inicial, y sella una remontada que devuelve la confianza al conjunto de Simeone.

Remontada heroica del Atleti que lo coloca entre los ocho de la Champions League
Sorloth PD.
Archivado en: Fútbol

Más información

Koundé rescata al Barça ante un Eintracht letal

Koundé rescata al Barça ante un Eintracht letal

Florentino con Zidane

Florentino tiene en la mira a Zidane para sustituir a Xabi Alonso: el Real Madrid se la juega ante el Manchester City

El Atlético de Madrid se llevó un triunfo de verdad en el Philips Stadion, volteando un temprano gol del PSV Eindhoven para celebrar una remontada que devuelve credenciales en la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League. Julián Álvarez, Dávid Hancko y Alexander Sorloth firmaron los tantos que cuentan más que un marcador: cambiaron el tono del encuentro y sostuvieron a los rojiblancos entre las primeras ocho posiciones de la competición continental.

El partido empezó con un Atlético frío, obligado a gestionar la presión local y un humo de bengalas que dificultaba la visión. Molina quedó expuesto al desequilibrio de Driouech desde la banda derecha, y la jugada acabó con Guus Til batiendo a Oblak a los 10 minutos. Dos minutos después, el equipo visitante volvió a sufrir por ese costado, cuando Driouech encontró el segundo acercándose a la área.

Con el guion iniciado en contra, el Atlético asumió la iniciativa y encontró espacios buscando la banda derecha para construir. En el minuto 23, Giuliano filtró para Julián, que corrió hasta la línea de fondo y cedió atrás para Sorloth, cuyo remate cruzado se fue fuera. No obstante, el propósito no se desvaneció: al filo del descanso, Sorloth recibió un balón de Giuliano, recibió la asistencia de Julián y empató el choque antes del descanso tras un remate que encontró la defensa desviada.

La segunda mitad arrancó con una versión distinta del Atlético: más agresivo, más decidido a levantar el partido. Molina, que había cargado con las dudas del primer tramo, encontró la revancha: un saque de esquina terminó en un remate de Hancko que batió a Kovar para darle la vuelta al marcador. El equipo se hizo fuerte en la línea defensiva y salió a por más, con Julián brindando un pase clave para Barrios y un cabezazo de Sorloth que certificó el 3-1.

El cierre tuvo emoción: Pepi recortó distancias con un nuevo cabezazo a balón parado y Obispo, ya en el descuento, llevó el susto al tramo final, pero el Atleti resistió y se llevó tres puntos que saben a oxígeno puro. El conjunto de Simeone, tras un inicio difícil, mostró carácter, equilibrio y capacidad para convertir la presión en triunfo, agradeciendo un duelo que ya forma parte de esa historia en la que cada jornada suma y cada gol vale.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

BICICLETAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]