Indignación mundial por el precio de las entradas

¡La FIFA vende la final del Mundial a precio de oro: más de 3.400 euros por ver el último partido!

Los aficionados califican las tarifas como una “traición monumental” mientras asistir a todo el torneo podría costar más de 5.000 libras. Reclaman respeto por la afición y precios accesibles.

¡La FIFA vende la final del Mundial a precio de oro: más de 3.400 euros por ver el último partido!
La fiebre del fútbol podría salir más cara que nunca. Los seguidores ingleses están que arden tras conocer los escandalosos precios que la FIFA ha fijado para el Mundial 2026: la entrada más barata para la final supera las3.000 libras (3.400 euros).

El grupo oficial de aficionados de Inglaterra (ESTC) ha calificado la decisión de “abusiva” y “contraria al espíritu del Mundial”. No es para menos: seguir a la selección desde la fase de grupos hasta la final podría disparar el gasto por encima de las 5.000 libras .

Los precios ya son desorbitados desde el principio. Los partidos contra Panamá y Ghana costarán unas 150 libras por entrada , mientras que el debut frente a Croacia asciende a 200 libras . En las eliminatorias, el golpe al bolsillo se multiplica: 175 libras la primera ronda , 220 los octavos , ya desde cuartos, una auténtica locura. Ver a Inglaterra entre los ocho mejores supondrá 508 libras , la semifinal 687 , y la final, directamente, una barrera inalcanzable de más de 3.000 libras .

La comparación con Qatar 2022 provoca aún más indignación. Entonces,una entrada para la final costaba 500 libras, seis veces menos que ahora. Para las asociaciones de aficionados, como Football Supporters Europe (FSE), la FIFA ha traicionado sus propias promesas.

«El documento de candidatura hablaba de entradas a 21 dólares. ¿Dónde están esas entradas?», denuncia la FSE. «Exigimos que se reduzcan a la mitad de los precios, se revise la distribución y se escuche a los aficionados. El Mundial debe ser una fiesta universal, no un lujo reservado a millonarios».

