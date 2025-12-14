El Barça se impone a un Osasuna que vendió cara su derrota

El FC Barcelona puso el broche perfecto a 2025 con una victoria de líder. En un Camp Nou lleno y paciente, los hombres de Hansi Flick vencieron por 2-0 a un Osasuna valiente y solidario atrás, pero que acabó cediendo ante la insistencia azulgrana y la inspiración final de Raphinha.

El técnico alemán volvió a apostar por Ferran Torres en punta, premiando su racha goleadora, y con Marcus Rashford y Lamine Yamal como dagas por los costados. El plan inicial tuvo ritmo, pero no precisión. Ferran rozó el gol a los tres minutos y luego el VAR le anuló un cabezazo en un córner por un fuera de juego milimétrico, frustrando el arranque de celebración del público blaugrana.

Osasuna, con el autobús bien aparcado por Alessio Lisci, respondió a su manera: líneas juntas, defensa de cinco y una amenaza constante en las arrancadas de Víctor Muñoz y los remates de Budimir. Durante buena parte del primer tiempo, Joan García apenas se inmutó mientras Sergio Herrera acumulaba intervenciones seguras.

Tras el descanso, el Barça apretó el acelerador. Lamine Yamal comenzó a desequilibrar por su banda y Rashford probó fortuna a balón parado, encontrándose con el guante de Herrera. Osasuna resistió, pero el desgaste era visible. Y cuando el reloj marcaba el minuto 70, Pedri dirigió una transición con temple y Raphinha, desde fuera del área, soltó un zurdazo imparable para derribar el muro rojillo.

El gol todo cambió. Osasuna intentó reaccionar adelantando metros, incluso llegó a celebrar un tanto de Herrando que el árbitro anuló por falta previa sobre Joan García. En la siguiente jugada, el propio Raphinha cazó un rechace en el área pequeña para firmar el 2-0 y su doblete personal. El Camp Nou festejó con alivio y orgullo: su equipo cerraba el año en la cima con 43 puntos, siete por encima del Real Madrid, obligado a responder en Vitoria ante el Alavés.

Con paciencia, fe y un fútbol cada vez más reconocible, el Barça de Flick se despidió de 2025 como líder sólido y candidato firme a un título que, ahora sí, tiene color azulgrana.