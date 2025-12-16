Messi conquista India con una vuelta de honor entre banderas y contaminación

El aire espeso de Nueva Delhi no impidió que miles de gargantas corearan un solo nombre: Messi. Ni la neblina gris ni las micropartículas en suspensión pudieron ensombrecer la sonrisa del hombre que ha hecho del fútbol una religión global. A los 38 años, el astro argentino pisó por última vez el césped indio este lunes, cerrando su vertiginosa gira con una vuelta de honor bajo una ovación ensordecedora.

“El cariño ha sido impresionante”, dijo el capitán entre gestos de gratitud. Con camiseta rosa y pantalones negros, Messi saludó a un estadio Arun Jaitley casi lleno, un recinto consagrado al críquet que por una noche se rindió al balón redondo. Hubo banderas celestes y blancas, cánticos, selfies impensables y balones lanzados desde el corazón.

“Fue una experiencia muy linda”, reconoció el rosarino. “Ya sabía del cariño que había aquí, pero sentirlo en persona es otra cosa”.

A su lado, Rodrigo de Paul y Luis Suárez, compañeros de aventuras en el Inter Miami, compartieron la escena y hasta se unieron a un juego improvisado con niños antes de que Jay Shah, presidente del Consejo Internacional de Críquet, le obsequiara una camiseta india.

Lionel Messi statue set for unveiling in India 🇮🇳👀 pic.twitter.com/OqzzFTtGC6 — OneFootball (@OneFootball) December 12, 2025

El contraste entre las pasiones no pudo ser mayor: un país devoto del críquet, pero que se rinde ante la mística de un número 10 universal. Más de un millón de kilómetros y 142 puestos separan a India del podio futbolístico mundial, pero la devoción por Argentina, y especialmente por Messi, desafía fronteras y estadísticas.

No siempre todo fue armonía. La gira, bautizada GOAT Tour , comenzó con sobresaltos en Calcuta: vandalismo, quejas y frustración entre aficionados que esperaban más minutos junto a su ídolo. Entradas que superaban los 100 dólares, grados rotas y un público impaciente marcaron el primer acto de esta travesía que finalmente cerró en calma.

Aun así, la despedida en Nueva Delhi fue otra historia: una celebración luminosa en una ciudad conocida por su oscuridad ambiental. Las micropartículas PM 2,5 superaron los 300 microgramos por metro cúbico —veinte veces el límite recomendado por la OMS—, pero nada pudo empañar los 35 minutos de conexión entre Messi y su público.

¡ENCUENTRO DE LEYENDAS! En Mumbai, Leo Messi se reunió con el «Dios del Criquet», Sachin Tendulkar, en el marco de su Tour por India. Dos LEYENDAS 🐐 pic.twitter.com/xZRNH80197 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

Antes de llegar a la capital, el campeón del mundo visitó Hyderabad y Bombay, donde se encontró con dos íconos del deporte local: el legendario bateador Sachin Tendulkar y el futbolista Sunil Chhetri. En Calcuta, incluso una estatua de 21 metros inmortalizó el momento cumbre de su carrera: Messi alzando la Copa del Mundo .

El argentino se despedía de Asia tras sumar otra conquista simbólica: un continente tan improbable como fiel. Lo hace recién coronado campeón de la MLS con el Inter Miami y nuevamente premiado como el mejor jugador de la liga. En Delhi, entre la niebla y las luces, Lionel Messi demostró que su magia, incluso entre la contaminación, sigue siendo capaz de purificar el aire.