El Atleti con goles de Koke, Gallagher y Griezmann golea a un Girona muy gris

El Atlético tomó el control desde el inicio, lanzando una batería de centros que la defensa del Girona despejaba sin complicaciones. Pero todo cambió cuando quedó una pelota muerta en el borde del área. Allí apareció la figura imponente de Koke para pegar un derechazo que fue ganando altura en su trayectoria y se coló en la red, buscando la esquina y marcando casi a la primera un camino cómodo hacia la victoria para un Atlético que mostraba temple y oficio.

Con esta diana, el duelo se inclinó y el partido parecía despejado, un guion que Jorge ‘Koke’ Resurrección sabe leer a la perfección. En el pulso del doble pivote, Barrios brilló y el otro compañero también dejaron destellos, dejando claro que la contienda tenía dos protagonistas en esa parcela del campo.

El Girona encontró una oportunidad para igualar, y de ahí surgió un tercer protagonista: Oblak. Su mano izquierda, firme y segura, desvió una pelota que parecía superar al esloveno y que nacía de las botas de Witsel, ahora de regreso a medio campo tras haber pasado por la defensa y volver a influir en el juego. El balón parado también tuvo su historia; un remate belga que encontró la intervención de Oblak para mantener la ventaja.

Tras un inicio de primera mitad con la visita buscando respondedor, Nico se precipitó al sprint antes de la media hora. Simeone respondió con Gallagher para reforzar la fase defensiva, dejando claro que buscaba controlar el tempo. Sin embargo, el inglés se hizo presente en cada transición de Girona hacia el área, con un primer intento que se fue desvió, un segundo que encontró puerta gracias a Reis y un tercero que Gazzaniga despejó con acierto.

El Cholo alineó a los que ganaron en Eindhoven, reforzando la sala de máquinas con Llorente y dejando a Míchel que trabajara desde Arnau, además de sumar Francés en la zaga. Al descanso, 0-2 en el marcador y el entrenador local probó alto número de cambios para ver si podía encender la chispa. El Girona respondió con más intensidad cuando Lemar y Solís empezaron a aparecer, marcando la primera opción clara tras casi treinta minutos, mientras la grada parecía pitar el ánimo.

Oblak siguió manteniendo el tempo y Simeone entendió que ya era hora de recordar a su equipo quién manda en el partido. Realizó un triple cambio, sin incluir a Giuliano a quien muchos esperaban, pero sí dio entrada a Gallagher desde el banquillo para que volviera a aportar en cada jugada. Se sumaron Le Normand, Griezmann y Almada para atar el partido y sofocar cualquier intento de chispa que quisiera encenderse en el tramo final.