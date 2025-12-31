El Real Madrid consolida su reinado en el ranking UEFA por delante de Bayern e Inter

Durante años, el Real Madrid ha hecho del continente su territorio favorito. Y una vez más, las cifras respaldan esa percepción. El club blanco encabeza el ranking de coeficientes de la UEFA, la referencia oficial que mide el rendimiento de los clubes en Europa a lo largo de las cinco últimas temporadas. Con 131.500 puntos acumulados, el vigente líder del fútbol español se mantiene en la cima de la jerarquía continental, por delante del Bayern de Múnich (124.250) y el Inter de Milán (121.250).

El dato no sorprende: en ese periodo, el Real Madrid levantó la Champions League en dos ocasiones y alcanzó, como mínimo, las rondas decisivas en todas las demás ediciones. Esa continuidad, que combina talento, jerarquía y una asombrosa capacidad competitiva, ha convertido al conjunto blanco en el espejo al que todos los grandes del continente miran.

Justo detrás, Bayern e Inter encabezan la persecución alemana e italiana, mientras los ingleses siguen al acecho. El Manchester City, actual campeón de la Premier, se consolida en la cuarta posición (117.750), seguido de cerca por el Liverpool (115.500). El PSG, que logró su primera Champions el pasado curso, ocupa la sexta plaza con 109.500 puntos, demostrando que una temporada brillante no basta para alcanzar el colosal promedio de los blancos.

El top-10 del coeficiente lo completan Borussia Dortmund (98.750), Bayer Leverkusen (98.250), Barcelona (96.250) y Arsenal (93.000). España coloca así a dos representantes entre los diez primeros, un reflejo del poder histórico de LaLiga en el viejo continente, aunque con una diferencia clara: mientras el Real Madrid sigue mirando desde lo más alto, el Barça debe remar para recuperar el terreno perdido.

El sistema de coeficientes de la UEFA pondera los resultados obtenidos en las tres principales competiciones —Liga de Campeones, Liga Europa y Liga Conference— en las últimas cinco campañas. En ese contexto, los títulos pesados, las semifinales disputadas y la regularidad de los equipos marcan la diferencia. No todos pueden levantar el trofeo, pero mantenerse cada año entre los mejores es una muestra de identidad.

Pasan las temporadas, cambian los rivales y se renueva la manera de competir, pero hay una constante: el Real Madrid sigue siendo el club más fiable y temido de Europa. Su dominio en el ranking UEFA no es solo una estadística, sino la confirmación de una era.