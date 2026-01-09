Un ‘latigazo’ de Valverde mete al Madrid en la final de la Supercopa

Sufrir forma parte del fútbol. Y si hay un equipo que ha hecho del sufrimiento un arte, ese es el Real Madrid. En Yeda, ante un Atlético que se vació hasta el último suspiro, los blancos sobrevivieron al asedio y se ganaron el billete a la final de la Supercopa de España, donde ya espera el eterno rival, el Barça.

Por primera vez desde que llegó al banquillo, Xabi Alonso repitió once. El técnico tolosarra apostó por mantener la fórmula que arrolló al Betis y, con el mismo equipo, buscó redimirse del 5-1 encajado meses atrás en el Metropolitano. Su lectura fue certera: en apenas un minuto, Valverde desató el vendaval con un misil directo a la escuadra que Oblak solo rozó antes de verlo entrar.

El gol cambió los papeles sin alterar el libreto. Simeone, que también repitió esquema salvo por la entrada de Gallagher por el lesionado Barrios, empujó a su equipo hacia adelante. A partir de ahí, el Atlético asumió el control, lanzando centros y presionando cada salida blanca. Tchouaméni sufrió en la entrega, y Rodrygo perdonó una ocasión que pudo sentenciar el duelo antes del descanso.

Courtois, salvador una vez más, sostuvo al Madrid cuando el vendaval rojiblanco más golpeaba. Providencial ante Sorloth y Baena, evitó el empate con reflejos de cámara lenta. El descanso fue un alivio para los de Xabi Alonso, que sabían que aún quedaban cuarenta y cinco minutos de resistencia.

La segunda parte fue una copia aumentada del primer acto. Vinícius, más ofensivo que solidario, dejó a Carreras solo en su banda, y el técnico tuvo que reajustar con un doble lateral para taponar la sangría. Pero cuando el Madrid parecía más acorralado, el fútbol volvió a encontrarle: Valverde filtró un pase que Rodrygo convirtió en el 2-0 con frialdad quirúrgica.

Ni así llegó la paz. El Atlético respondió enseguida con el cabezazo de Sorloth que devolvió el pulso al partido. Los colchoneros encerraron al Madrid en su área, con Courtois sosteniendo el resultado ante las llegadas de Griezmann y Llorente. “La Araña” tuvo el empate en el descuento, pero el balón se negó a entrar.

El pitido final sonó como una liberación. El Madrid resistió, el Atlético cayó con honor y el fútbol prepara un nuevo capítulo de su duelo eterno: habrá Clásico en la final.