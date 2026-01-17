Dos penaltis permiten al Girona cargarse al Espanyol en un derbi de máxima tensión

El fútbol catalán volvió a vivir uno de esos episodios en los que la controversia arbitral eclipsa el juego.

En el RCDE Stadium, el Girona se llevó el triunfo ante el Espanyol con un claro 0-2, gracias a un doblete de Vladyslav Vanat desde el punto penal, ambos goles anotados en el tiempo añadido de cada parte.

Lo que podría haber sido una jornada emocionante y bien disputada se transformó en un momento de frustración para los blanquiazules, con objetos volando hacia la portería de Gazzaniga y un banquillo perico viendo roja por protestar decisiones que, sin lugar a dudas, generaron dudas.

El encuentro del viernes 16 de enero dejó un Espanyol decepcionado y un Girona satisfecho.

La clasificación se reordena con los gerundenses alejándose del descenso tras conseguir su tercera victoria seguida. Sin embargo, la verdadera trama de la noche no fue solo el marcador, sino cómo se llegó a él. Dos penaltis discutibles en su interpretación técnica decidieron un partido que podría haber tomado un rumbo diferente si el árbitro Iosu Galech Apezteguía hubiera tenido otra visión.

El dominio inicial del Girona y la primera polémica

El equipo dirigido por Míchel llegó a Cornellà decidido a continuar su buena racha, aunque con algunas ausencias importantes. La falta de Stuani, Witsel y Echeverri, quien al menos estuvo presente en las gradas, no impidió que los visitantes impusieran su estilo basado en la posesión del balón. Por su parte, el Espanyol mostró una sólida disposición defensiva durante la primera mitad, aunque careció de ambición ofensiva. Los blanquiazules parecían haber diseñado un plan bajo las órdenes de Manolo González, quien esperaba aprovechar los espacios mediante rápidas transiciones.

La primera parte avanzó con cierto equilibrio, aunque poco a poco el Girona comenzó a hacerse con el control. Bryan Gil y Thomas Lemar empezaron a crear peligro por las bandas, mientras que Vanat y Tsygankov intentaban desbordar líneas defensivas. El Espanyol reaccionaba con verticalidad, pero sin acierto en sus finalizaciones. Fue entonces cuando ocurrió lo que cambió el rumbo del partido. Al borde del descanso, en el minuto 45, tras un córner, Omar El Hilali sujetó a Hugo Rincón, lo que llevó al árbitro a señalar penalti. Fue un agarrón leve pero que en otras ocasiones podría haber pasado desapercibido. Sin dudarlo, mostró tarjeta amarilla a Omar y pitó pena máxima.

Vanat asumió la responsabilidad del lanzamiento; sin embargo, Dmitrovic realizó una parada espectacular. La euforia invadió brevemente el RCDE Stadium antes de desvanecerse rápidamente. El VAR intervino bajo indicaciones de Juan Luis Pulido Santana, ordenando repetir el penalti porque Dmitrovic se había adelantado al pisar fuera de la línea de gol. Una decisión técnicamente válida pero que dejó mal sabor entre los aficionados pericos. En su segundo intento, Vanat no falló y puso el 0-1 en el minuto 47 ya comenzada la segunda parte; así empezó a crecer la indignación entre los presentes.

El Espanyol reacciona, pero los penaltis sentencian

La segunda mitad presentó un panorama completamente distinto. Manolo González realizó tres cambios durante los primeros diez minutos: entraron Jofre, Rubén Sánchez y Ramón Terrats. El Espanyol ajustó su estrategia buscando asediar al Girona desde el inicio y generando una presión inesperada para los visitantes. Jofre, gerundense pero formado en las filas del Girona, se convirtió en la clave del ataque blanquiazul. Sus tiros y centros inquietaron a una defensa gironina que tuvo que reorganizarse pasando a jugar con cinco atrás.

Roberto Fernández dispuso de dos oportunidades claras para igualar el marcador; sin embargo, uno de sus intentos fue bloqueado por una caída dentro del área sin que se pitara penalti por parte del árbitro. La segunda mitad se convirtió en un ir y venir donde las decisiones arbitrales parecían inclinarse hacia los visitantes. También estuvo cerca de marcar Cabrera, cuyo cabezazo rozó el travesaño. El Espanyol merecía al menos empatar; su desempeño fue superior: más intenso y más directo. Pero como muchas veces ocurre en fútbol, no siempre se recompensa lo merecido.

Cuando parecía que el partido marchaba hacia un resultado equilibrado llegó otra controversia en el minuto 92. En una acción dentro del área entre Rubén Sánchez y Yáser Asprilla, un leve empujón del lateral perico provocó la caída del extremo gironí; nuevamente se señaló penalti. Nuevamente fue Vanat quien ejecutó desde los once metros; esta vez no falló y anotó el 0-2 como sentencia definitiva del encuentro. Desde ese instante estallaron las protestas desde el banquillo espanyolista; uno de sus miembros recibió tarjeta roja por protestar vehementemente ante las decisiones arbitrales. La indignación alcanzó su clímax cuando comenzaron a llover botellas y otros objetos hacia Gazzaniga, quien había celebrado efusivamente frente a los seguidores rivales; incluso una botella impactó contra él obligando a detener momentáneamente el partido.

Las consecuencias y la clasificación

Ahora bien, el Espanyol podría enfrentar serias consecuencias debido al lanzamiento de objetos por parte de su afición. Ya había sido advertido desde la temporada anterior sobre este tipo de comportamientos; así que no sería extraño ver cerrado parcialmente o completamente el RCDE Stadium tras este incidente. Además, Omar El Hilali deberá cumplir suspensión ante su quinta amarilla recibida durante este ciclo competitivo. Para un equipo que llegaba optimista tras enfrentarse recientemente contra rivales fuertes como Barcelona bajo la dirección de Flick, o ese Levante revitalizado bajo las órdenes de Luis Castro, junto con este Girona; ahora se encuentra con un balance desolador: solo un punto acumulado hasta ahora en este nuevo año.

En contraste, el Girona celebra su tercera victoria consecutiva alejándose así del descenso directo. Con 24 puntos tras 20 jornadas disputadas, los gerundenses pueden respirar tranquilos por ahora. Bajo la dirección de Míchel, han logrado salir del atolladero donde estaban sumidos al inicio del campeonato; muchos cuestionaban incluso su permanencia como entrenador tras esos primeros tropiezos iniciales. La paciencia ha demostrado ser clave para revertir esa situación adversa; aunque esta victoria tiene matices amargos: merecieron ganar gracias al desarrollo mostrado durante todo el encuentro pero esos penaltis han oscurecido lo realmente sólido que fue su actuación.

Las cifras son reveladoras: tanto Vanat como Tsygankov han sido responsables directos de los últimos seis goles gironines; una dupla afortunada cuya conexión ha sido fundamental para sacar adelante al equipo después de momentos tan difíciles como aquellos vividos hace unos meses atrás. Por otro lado, destaca también la figura de Lemar, esencial en mediocampo quien desgastó al Espanyol durante esa primera parte con su presencia incesante; mientras tanto, pese a recibir amarilla por pérdida intencionada de tiempo durante varios momentos críticos también tuvo intervenciones vitales que mantuvieron vivo al Girona frente a ese asedio blanquiazul.

El debate arbitral y sus implicaciones

Lo que perdurará en la memoria colectiva tras esta jornada no será solo lo reflejado en marcador final sino las decisiones tomadas por parte de Galech Apezteguía durante toda la contienda deportiva celebrada esa noche calurosa . El primer penalti pudo ser considerado correcto según normativa vigente pero muchos colegiados hubieran optado por dejarlo pasar debido a su levedad; mientras tanto respecto al segundo también existe gran debate pues aquel contacto leve pudo haber sido exagerado por Asprilla buscando sacar ventaja ante situaciones adversas . Aquí radica precisamente uno de tantos dilemas inherentes dentro mundo moderno futbolístico : ¿dónde termina rigurosidad arbitraria para dar paso justicia deportiva? Si bien es cierto VAR ha traído consigo precisión técnica también ha generado rigideces difíciles algunas veces compatibles con esencia misma juego .

El Espanyol deberá hacer frente ahora varias repercusiones negativas derivadas no solo derrota sino también sanciones adicionales potenciales . Un cierre temporal estadio , posible suspensión Omar , frustración palpable dentro plantilla quienes mostraron entrega carácter durante segunda parte mas vieron truncadas opciones pelea resultado justo . Trabajo realizado hasta ahora por parte Manolo González se ha destacado salvando equipo temporada pasada manteniéndolo luchador Europa ; sin embargo noches como esta ponen incluso prueba paciencia más férrea .

El derbi catalán fue para Girona , mas polémica quedará instalada Cornellà durante largo tiempo . En deporte tan apasionante como mercantilista donde resultados inmediatos importan tanto estas decisiones generan debates interminables bares redes sociales redacciones deportivas . Al final fútbol es así : ganan quienes mejor juegan o quienes tienen suerte ; esta vez Girona supo combinar ambas .

