El Oviedo se hace el ‘harakiri’ ante el Barça

El Barça cumplió este domingo con la misión que se esperaba y, con una segunda mitad estelar, dejó sentenciado el choque frente a un Oviedo que resistió en los primeros 45 minutos pero quedó desbordado ante la avalancha azulgrana. La defensa asturiana mostró seguridad inicial, pero la presión alta de los locales terminó por abrir la lata poco después del descanso.

La acción decisiva llegó a los siete minutos de la segunda mitad, cuando Lamine Yamal y Raphinha recuperaron en campo rival y Dani Olmo encontró la portería rival con un derechazo implacable. Poco después, un regalo entre Costas y su portero derivó en el tercer gol para el Barça, obra de Raphinha con una vaselina de libro que dejó al Oviedo muy tocado.

A partir de ahí, el partido entró en una fase de control local, con un Oviedo que apenas pudo generar peligro y que vio cómo el conjunto de Hansi Flick sellaba la victoria sin sufrir demasiado. Yamal, algo apagado durante el encuentro, dejó un gran recuerdo con un remate acrobático para el 3-0 definitivo, cuando el Oviedo ya estaba rendido.

Con este triunfo, el Barça se coloca líder de LaLiga, adelantando a su rival más directo por un punto, mientras que el Oviedo se mantiene en una situación delicada, navegando por la zona baja. El encuentro mostró una vez más la capacidad del barcelonismo para acelerar cuando la presión se intensifica y valora los momentos clave para desequilibrar definitivamente un partido que había comenzado con prudencia pero terminó en un claro dominio azulgrana.