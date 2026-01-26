El Atlético se redime con una goleada balsámica en el Metropolitano ante el Mallorca

El Atlético de Madrid recuperó sensaciones y fe en su fútbol. Lo hizo a su manera: con orden, intensidad y contundencia. En un Metropolitano que volvió a vibrar, el conjunto de Simeone superó con claridad al Mallorca (3-0) en un partido que refuerza su confianza antes del decisivo compromiso de Champions del próximo miércoles frente al Bodo Glimt.

El arranque fue prudente, incluso algo dubitativo, con un Mallorca atrevido que intentó morder arriba en los primeros compases. Sin embargo, esa chispa inicial dura poco. Cuando el Atlético empezó a ganar duelos y recuperar metros, el partido cambió de tono. En el minuto 22, Alexander Sorloth, en estado de gracia este 2026, cazó un rechazo de Leo Román tras un potente disparo de Llorente para anotar el primero y alcanzar los siete tantos en el campeonato.

A partir de ahí, el guion se tiñó de rojiblanco. Los de Jagoba Arrasate apenas lograron enlazar tres pases seguidos en campo rival. El Atlético dominaba el ritmo y se sentía cómodo sin sobresaltos. La segunda parte confirmó la superioridad colchonera: un mal despeje de David López terminó en su propia portería para el 2-0, y Thiago Almada, con un golpeo preciso desde la frontal, cerró la faena con el tercero.

Oblak, casi inédito, sumó su segunda portería imbatida consecutiva en Liga. Mientras tanto, Simeone aprovechó para repartir esfuerzos: Nico González entró por Baena en busca de equilibrio y frescura. El resultado deja al Atlético tercero, por delante del Villarreal, y con la moral a pleno antes de una semana clave en el calendario.