¡Boicot al Mundial 2026!

El Mundial de 2026, llamado a ser el más grande de la historia, ya nace rodeado de polémica, amenazas de boicot y duras advertencias. La Copa del Mundo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, pero es precisamente el territorio estadounidense el que se ha convertido en el epicentro de las críticas más feroces.

Una de las voces más sorprendentes en alzarse contra el evento ha sido la de Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, quien se mostró abiertamente a favor de boicotear los partidos que se jueguen en Estados Unidos. Blatter respalda las palabras del abogado suizo Mark Pieth, experto en delitos de cuello blanco y lucha anticorrupción, que no se mordió la lengua en declaraciones al diario Der Bund.

«For the fans, there’s only one piece of advice: stay away from the USA!” I think Mark Pieth is right to question this World Cup. #MarkPieth #GianniInfantino #DonaldTrump #FIFAWorldCup2026 #USA — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) January 26, 2026

“Si consideramos todo lo que hemos hablado, solo hay un consejo para los aficionados: ¡manténganse alejados de Estados Unidos! Lo verán mejor por televisión.

Y si no complacen a los árbitros, podrían acabar directamente en el siguiente vuelo de regreso. Con un poco de suerte”, sentenció Pieth.

Blatter no tardó en alinearse con este discurso incendiario:

“Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar esta Copa del Mundo”, afirmó el exdirigente, que abandonó la presidencia de la FIFA en 2015 en medio de una investigación por corrupción.

Infantino contraataca

Las declaraciones encendieron las alarmas en la FIFA. El actual presidente, Gianni Infantino, respondió de forma inmediata, tratando de apagar el incendio mediático:

“La gente quiere ir, y lo hará. Siempre celebramos el fútbol juntos”, afirmó con rotundidad.

El trasfondo político que lo envenena todo

La preocupación no surge de la nada. El foco está puesto en las políticas migratorias y de seguridad impulsadas durante el mandato de Donald Trump, que aún proyectan su sombra sobre el país.

Entre las medidas más polémicas destacan las restricciones de entrada para aficionados extranjeros. Seguidores de selecciones como Senegal, Costa de Marfil, Haití o Irán podrían verse impedidos de viajar a Estados Unidos si no cuentan con visado, lo que amenaza con dejar gradas vacías y un Mundial a medio gas.

En este contexto, Pieth y Blatter han lanzado un mensaje claro y contundente: mejor seguir el Mundial desde casa que exponerse a posibles restricciones, controles o expulsiones.

El Mundial 2026 aún está lejos, pero la batalla ya ha comenzado. Y esta vez, no se juega solo en el césped.