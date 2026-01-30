  • ESP
    España América
Deportes Fútbol

El alma verdiblanca rugió en Sevilla: Real Betis 2 - Feyenoord 1

El Betis vence al Feyenoord y pasa a octavos de la Europa League

El equipo de Pellegrini compuso una media hora mágica y resistió con coraje en un final agónico para meterse en los octavos de Europa con sello de grandeza.

El Betis vence al Feyenoord y pasa a octavos de la Europa League
Betis EP.
Archivado en: Fútbol

Más información

Alcaraz y la casa prefabricada (1)

Carlos Alcaraz abandona la casa prefabricada en que vivía y regresa al hogar familiar

'Cancún, la puerta de entrada al Mundial', una campaña con la que Cancún ha conquistado FITUR

'Cancún, la puerta de entrada al Mundial', una campaña con la que Cancún ha conquistado FITUR

Los verdiblancos se hicieron con los billetes a octavos y lo apretaron contra el pecho como quien protege un tesoro. El Real Betis jugó una de esas noches que quedan grabadas en la memoria verdiblanca: fútbol, ​​garra y corazón a iguales partes. En La Cartuja, el equipo de Pellegrini destiló carácter europeo ante un Feyenoord que solo pudo rendirse ante la avalancha de talento, liderazgo y fe de un grupo que creyó hasta el pitido final.

El Betis salió sin mirar atrás, como si todo se decidiera ahí mismo, con la furia de una hinchada que empujaba desde la grada y el eco de las lecciones aprendidas por los gigantes de la Champions la víspera. Apenas habían pasado tres minutos cuando ya se sentía el rugido de Chimy Ávila y el descaro de Abde. Era el aviso de que esta vez no habría dudas ni titubeos.

El Feyenoord respondió con una ocasión clarísima, pero Pau López se hizo enorme, agrandándose ante Larin para decir presente en la noche de los porteros imposibles. A partir de ese instante, solo hubo un dueño del partido. Fornals alzó la cabeza y Abde acarició el gol, anulado por el VAR, pero el Betis no se detuvo: Deossa recuperó, el Chimy descargó de cara y Antony, en un palmo de césped, clavó la pelota en la escuadra. Gol de los que determinaron el tiempo. Gol que subió Sevilla.

El vendaval no cesó. Abde, incansable, volvió a rozar el segundo; Pau López evitó el empate con reflejos de felino, y cuando el VAR quiso volver a borrar un tanto, el destino se rindió ante tanto coraje: centro de Antony, cabezazo imperial de Abde y 2-0 que hizo temblar La Cartuja. El segundo rugido fue un himno de fe, un estallido de orgullo verdiblanco que se abrazaba al sueño europeo.

El Feyenoord amagó con despertar antes del descanso, pero ni la suerte ni la bandera les acompañaron. Su gol también fue anulado, como si la noche estuviera escrita para el Betis. Con el alma en pie y las piernas exhaustas, los hombres de Pellegrini salieron del vestuario a defensor lo construido a golpe de corazón.

Fueron minutos de resistencia y nervios. Larin y Tengstedt buscaron el milagro, y lo rozaron con el tanto que se acercó el miedo a los ojos béticos. Pero cuando el Feyenoord se volcó, el Betis sacó carácter de campeón: se cerró atrás, metió pierna, respiró al ritmo de su grada y esperó ese pitido que llegó envuelto en gloria.

Cuando sonó la final, los jugadores se desplomaron sobre el césped, entre abrazos y lágrimas. Habían sufrido, sí, pero sobre todo habían creído.
El Betis está en octavos, y Europa ya sabe que este equipo no solo juega —también late.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

BICICLETAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]