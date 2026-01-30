Madrid-Benfica y Atlético-Brujas, la repesca truculenta por los octavos de la Champions

El Madrid volverá al estadio en el que sufrió tremendo revolcón hace apenas unos días, con gol del portero en la última jugada incluido.

El Atlético no lo tendrá fácil ante el correoso y siempre bien armado Brujas.

Esta ronda de 1/16 o repesca es tremendamente truculenta, es una auténtica ratonera, una broma de mal gusto para llegar a meterse en la ronda de octavos de final de la Champions 25-26.

El sorteo de este 30 de enero lo deparó así.

Los equipos madrileños, que tenían el futuro en sus manos en la última jornada de la fase de grupos el 28 de enero, no lograron salir airosos y ahora deben luchar por avanzar en eliminatorias a doble partido: el encuentro de ida se disputará el 17 o 18 de febrero fuera de casa, mientras que la vuelta será el 24 o 25 en el Bernabéu y el Metropolitano.

El Madrid, actualmente décimo con 15 puntos, sufrió una derrota aplastante por 4-0 ante el Benfica en Lisboa, donde un simple empate les habría asegurado un lugar entre los ocho mejores. La ausencia de Asencio y Rodrygo, quienes no podrán jugar la ida por expulsión, se suma a la presión. Además, Mourinho, exentrenador del club blanco, regresa al Da Luz con los portugueses. En caso de avanzar, se enfrentarían a Manchester City o Sporting de Portugal en octavos, un camino complicado que podría llevarles a cruzarse nuevamente con Guardiola. Arbeloa, quien dirige al equipo, confía en el apoyo del Bernabéu, aunque hay cierto escepticismo: ¿volverán a vivir una pesadilla como la de la liguilla?

Por su parte, el Atlético, que ocupa el decimocuarto puesto con 13 puntos, cayó 1-2 ante el Bodo/Glimt en el Metropolitano a pesar de haber dominado gran parte del encuentro (27 remates pero solo un gol de Sorloth). Actualmente son el equipo más goleado del top 16 (con 15 goles encajados), una debilidad que Simeone deberá abordar urgentemente. Frente al Brujas, un rival con historia reciente poco favorable —derrota por 2-0 hace tres años y eliminaciones memorables en los años 70 y 90—, los rojiblancos viajarán a Bélgica con precaución. Una victoria en casa parece casi segura, pero ¿qué pasará en la ida? Las apuestas colocan al Atleti como favorito (1.80 cuota victoria global), aunque el Brujas, situado en el puesto 19 con 10 puntos, acecha con peligrosos contraataques.

El Barça, único equipo español ya clasificado para octavos (quinto con 16 puntos), respira tranquilo mientras espera rivales como PSG, Newcastle, Mónaco o Qarabag. La Premier League se impone con cinco representantes en el top 8 (Arsenal líder invicto y Bayern segundo), mientras que tanto el Athletic como el Villarreal se despiden anticipadamente. Esta repesca, resultado del nuevo formato del torneo, añade un toque extra de tensión: los equipos madrileños cuentan con plantillas competitivas pero deben asumir las consecuencias de sus errores tácticos. Para los aficionados queda una pregunta inquietante: ¿playoff o purgatorio europeo?

Equipo Posición liguilla Puntos Posible cruce octavos Real Madrid 10ª 15 City o Sporting Atlético 14ª 13 Liverpool o Tottenham Brujas 19ª 10 – Benfica 24ª 9 –

Curiosidades : El Brujas eliminó al Atleti en cuartos de final de la Copa de Europa en la temporada 77/78 y en la Recopa del año 91/92. En esa primera edición llegaron incluso a disputar una final europea. Enfrentamiento entre Mourinho y su antiguo club: ya logró vencer por 4-0 en liga, lo que podría convertirse en una amarga repetición para los madridistas. El equipo rojiblanco es el más goleado entre los mejores dieciséis (con un promedio de un gol encajado cada seis tiros rivales). En cuanto a estadísticas individuales, destaca Sorloth , máximo goleador colchonero hasta ahora con cinco tantos en esta Champions. Es importante señalar que las expulsiones de Asencio y Rodrygo marcan un hito: es la primera vez que dos madridistas reciben sanciones así durante esta fase.

¡Que sea el balón quien decida nuestro destino y no los fantasmas del pasado!