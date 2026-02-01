El Barça impone su ley en el Martínez Valero con un recital ofensivo

El Barcelona salió vivo y fortalecido de una noche cargada de riesgo en el Martínez Valero. El Elche, atrevido hasta la imprudencia, quiso morder al líder con valentía, pero terminó sucumbiendo ante la contundencia de un equipo que no necesita demasiado para golpear con fuerza. Los de Hansi Flick volvieron a mostrar una versión exuberante en ataque y, aunque desperdiciaron una cascada de ocasiones, firmaron un 1-3 que pudo ser histórico.

El partido se rompió muy pronto. A los seis minutos, un error de cálculo de Iñaki Peña —guardameta cedida por el propio Barça— permitió que Lamine Yamal , con la serenidad de los grandes, lo superara en el mano a mano para abrir el marcador. Ruido en la grada, murmullo entre los comentaristas y la sospecha inevitable, pero el joven culé sostuvo sin titubeos: el líder mandaba.

La crónica de la victoria en el Martínez Valero 😉https://t.co/DPJWcWk898 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 31, 2026

El Elche no se rindió y encontró premio a su osadía con un gol del exmadridista Álvaro Rodríguez, que cazó la espalda de la defensa azulgrana y batió con precisión a Joan García. Fue un espejismo: el Barça, lejos de replegarse, desató su tormenta ofensiva. Dos palos de Ferran, un larguero de Dani Olmo y una pelota sacada sobre la línea fueron el preludio de lo inevitable. En el minuto 39, Ferrán Torres sí acertó tras una gran acción colectiva liderada por De Jong.

El descanso apenas sirvió de respiro. Rashford , que sustituyó a un toque de Raphinha, agitó aún más el frente de ataque. El Elche volvió a tener sus chispazos, pero el intercambio de golpes solo benefició al más fuerte. El inglés perdonó una clara antes de redimirse con el tanto de la sentencia, a los 72 minutos, culminando una brillante jugada de Lamine Yamal.

El 1-3 fue tan justo como corto. El Barça dominó, generó y castigó. El Elche, digno pero superado, comprobó lo caro que se paga el atrevimiento ante un equipo lanzado hacia el título. Flick sonríe, Yamal crece y el Barcelona sigue mandando con firmeza: cuatro puntos por encima de su eterno rival y una Liga que cada vez huele más a azulgrana.