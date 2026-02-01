  • ESP
    España América
Deportes Fútbol

El líder no perdona en Elche

El Barça impone su ley en el Martínez Valero con un recital ofensivo

Lamine Yamal abrió el marcador, Ferran amplió la ventaja y Rashford sentenció un triunfo que consolida a los de Flick como firmes líderes de LaLiga.

El Barça impone su ley en el Martínez Valero con un recital ofensivo
Marcus Rashford PD.
Archivado en: Fútbol

Más información

Celta de Vigo

UEFA Europa League: El Celta empata en Belgrado con el Estrella Roja y tendrá la vuelta en casa en el playoff

El Betis vence al Feyenoord y pasa a octavos de la Europa League

El Betis vence al Feyenoord y pasa a octavos de la Europa League

El Barcelona salió vivo y fortalecido de una noche cargada de riesgo en el Martínez Valero. El Elche, atrevido hasta la imprudencia, quiso morder al líder con valentía, pero terminó sucumbiendo ante la contundencia de un equipo que no necesita demasiado para golpear con fuerza. Los de Hansi Flick volvieron a mostrar una versión exuberante en ataque y, aunque desperdiciaron una cascada de ocasiones, firmaron un 1-3 que pudo ser histórico.

El partido se rompió muy pronto. A los seis minutos, un error de cálculo de Iñaki Peña —guardameta cedida por el propio Barça— permitió que Lamine Yamal , con la serenidad de los grandes, lo superara en el mano a mano para abrir el marcador. Ruido en la grada, murmullo entre los comentaristas y la sospecha inevitable, pero el joven culé sostuvo sin titubeos: el líder mandaba.

El Elche no se rindió y encontró premio a su osadía con un gol del exmadridista Álvaro Rodríguez, que cazó la espalda de la defensa azulgrana y batió con precisión a Joan García. Fue un espejismo: el Barça, lejos de replegarse, desató su tormenta ofensiva. Dos palos de Ferran, un larguero de Dani Olmo y una pelota sacada sobre la línea fueron el preludio de lo inevitable. En el minuto 39, Ferrán Torres sí acertó tras una gran acción colectiva liderada por De Jong.

El descanso apenas sirvió de respiro. Rashford , que sustituyó a un toque de Raphinha, agitó aún más el frente de ataque. El Elche volvió a tener sus chispazos, pero el intercambio de golpes solo benefició al más fuerte. El inglés perdonó una clara antes de redimirse con el tanto de la sentencia, a los 72 minutos, culminando una brillante jugada de Lamine Yamal.

El 1-3 fue tan justo como corto. El Barça dominó, generó y castigó. El Elche, digno pero superado, comprobó lo caro que se paga el atrevimiento ante un equipo lanzado hacia el título. Flick sonríe, Yamal crece y el Barcelona sigue mandando con firmeza: cuatro puntos por encima de su eterno rival y una Liga que cada vez huele más a azulgrana.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

APARATOS DE FITNESS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]