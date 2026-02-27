El Celta, con Claudio Giráldez al mando, vuelve a octavos de Europa League

Balaídos estalla de alegría tras el pitido final del jueves 26 de febrero de 2026.

Williot Swedberg anotó el 1-0 frente al PAOK en la vuelta del playoff de la Europa League, asegurando un global de 3-1 que impulsa al Celta a octavos después de nueve años.

Con Claudio Giráldez al mando, los vigueses mostraron una sólida actuación y ahora aguardan el sorteo de este viernes, donde se enfrentarán a un Aston Villa o un Olympique de Lyon, dos rivales que prometen ser un gran desafío.

La atmósfera en Abanca-Balaídos era electrizante: más de 21.000 aficionados ondeando banderas celestes en las gradas, mientras que apenas unos 600 griegos intentaban hacer sentir su presencia.

El Celta llegaba con una ventaja tras el partido de ida en Salónica (2-1), pero el PAOK, dirigido por Razvan Lucescu y con nueve bajas, no se rindió fácilmente. Un primer tiempo algo gris, marcado por imprecisiones del equipo local y un cabezazo de Michailidis que rozó el travesaño, dejó todo por decidir.

Aunque Iago Aspas y Matías Vecino tuvieron sus oportunidades, el marcador seguía sin moverse.

El gol que desató la fiesta

El segundo tiempo trajo consigo un cambio en la dinámica del encuentro. La entrada de Miguel Román, quien sustituyó a un inactivo Ilaix Moriba, aportó frescura al juego. Borja Iglesias, nombrado mejor jugador del partido, obligó a una intervención espectacular del portero griego, Tsiftsis. Y así llegó el minuto 63, cuando la magia se hizo presente: presión alta, recuperación en campo contrario, asistencia de Iglesias, y Swedberg, con clase, definió hacia el palo largo. Un tanto colectivo que liberó al equipo y ahogó cualquier intento griego de reacción; estos no lograron acercarse a la portería rival después del descanso.

En defensa, Sergio Carreira y Javi Rueda mantuvieron las bandas firmes, mientras que Andrei Radu, junto a los centrales –Starfelt, Marcos Alonso–, preservaron la portería sin goles en contra. Aunque el PAOK tuvo una ocasión clara en el descuento con un remate de Jones El-Abdellaoui, el marcador no se alteró. Así, una clasificación más que merecida para un Celta que ha ganado 10 de sus últimas 11 eliminatorias europeas tras haber vencido en la ida.

Clave del partido Celta PAOK Posesión 62% 38% Tiros a puerta 5 2 Pases clave 14 7 Faltas 12 15

Antecedentes de un regreso soñado

Nueve años han pasado desde que el Celta pisó por última vez los octavos en Europa League. La última vez fue en 2017 bajo la dirección de Berizzo, cuando cayeron ante el Shakhtar. Ahora, con la dirección de Giràldez, exentrenador del Barça femenino y debutante en competiciones europeas con el Celta, se respira ambición: desde la fase regular han superado adversarios complicados gracias a un juego rápido y agresivo. El Panda Iglesias, junto a un eterno Aspas y el olfato goleador de Swedberg –quien anotó dos goles contra los griegos– conforman una ofensiva temible. En Liga luchan por Europa; mientras tanto, en la copa continental generan ilusión.

El historial del PAOK en España no es nada alentador: ninguna victoria en ocho visitas (2 empates y 6 derrotas). Lucescu optó por una estrategia defensiva buscando contragolpes con Giakoumakis, pero carecieron de fuerza ofensiva. Por su parte, el Celta manejó inteligentemente las rotaciones para adaptarse al desgaste liguero.

Pronóstico: ilusión con escepticismo

Este viernes se realizará el sorteo para los octavos. Tanto el Aston Villa, dirigido por Emery –exentrenador del Celta– como el francés Lyon, bajo las órdenes de Sage, son considerados rivales difíciles: los ingleses cuentan con Ollie Watkins en gran forma; mientras que los franceses tienen a Lacazette y a un Talisca muy activo. Las apuestas apuntan como favoritos al Villa (1.80 para ganar en la ida) o al Lyon (2.10), mientras que las cuotas para el Celta son más altas, situándose en 4.50. ¿Podrán sorprender? Giráldez tiene fe en ello, aunque es consciente del apretado calendario liguero. Con ironía: si Emery se enfrenta al Celta, Balaídos no dudará en recordarle sus raíces moañesas… o provocarle pesadillas.

El joven sueco Swedberg suma ya cuatro goles esta temporada en Europa; ¿será él el nuevo héroe vigués?

En Balaídos se repartieron 20.000 banderas durante este tifo, estableciendo récords para las noches europeas.

Aspas (38 años) continúa ofreciendo pases letales; su longevidad sorprende a todos.

El Celta no ha perdido como local en playoffs desde 2012.

Giráldez es actualmente el técnico español con más victorias europeas durante su primera temporada (5 de 6).

Balaídos sueña sin límites, pero Europa no regala nada: es momento para que los celestes demuestren su madurez.