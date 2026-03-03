Cómo, cuándo y dónde ver por TV el partido de vuelta de la Copa del Rey entre Barcelona y Atlético de Madrid

El Barcelona se mide esta noche al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, con una tarea monumental por delante: remontar el contundente 4-0 que sufrió en el Metropolitano hace tres semanas.

El encuentro arrancará a las 21:00 horas en el Spotify Camp Nou, y podrá seguirse en directo a través de La 1 de RTVE y streaming mediante RTVE Play. La previa comenzará a las 20:45 horas.

Hansi Flick, al frente del equipo, ha adoptado un enfoque lleno de épica deportiva ante este desafío.

El técnico alemán ha afirmado que «todo es posible» y que su plantilla debe «hacer posible lo imposible». Sin embargo, las estadísticas son crueles: para avanzar a la final, el Barcelona debe ganar por cinco goles o por cuatro si el Atlético no logra marcar, lo que obligaría a ir a prórroga. Un resultado como el 3-1 que lograron en el Camp Nou hace apenas tres meses sería totalmente insuficiente.

Las memorias de remontadas épicas alimentan la esperanza entre los aficionados culés. Recordar aquel histórico 6-1 ante el PSG en 2017, tras perder 4-0 en la ida, o ese memorable 4-0 al Milan en 2013 son referencias que resuenan ahora más que nunca. Sin embargo, no se puede subestimar al Atlético dirigido por Simeone, un equipo que no se deja vencer fácilmente. Los colchoneros mostraron su solidez defensiva en la ida, donde abrumaron al Barcelona con una actuación casi perfecta en los primeros 45 minutos, anotando goles gracias a Eric García (en propia puerta), Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez.

Las bajas pesan como una losa

El Barcelona llega a esta cita con importantes ausencias. Robert Lewandowski no podrá participar tras sufrir una fractura en la órbita del ojo izquierdo durante el reciente encuentro contra el Villarreal. A esta baja se suman las lesiones prolongadas de Frenkie de Jong, Gavi y Andreas Christensen, y además, Eric García está sancionado tras ser expulsado en la ida. Flick se verá obligado a improvisar una defensa que actualmente no es su punto fuerte.

En contraste, el Atlético solo se enfrenta a la baja de Barrios. Diego Pablo Simeone llega con su equipo motivado, después de haber encadenado tres victorias consecutivas en todas las competiciones. Su objetivo es alcanzar una final de Copa que no disputan desde la temporada 2012-13, cuando levantaron su décimo título copero. En este momento, los rojiblancos ocupan la tercera posición en La Liga, a 13 puntos del Barcelona, pero tienen un pie y medio dentro de la final que se celebrará el 18 de abril en La Cartuja de Sevilla.

De Burgos Bengoetxea, el árbitro talismán del Barça

El encargado de dirigir este emocionante encuentro será Ricardo de Burgos Bengoetxea, acompañado por Daniel Jesús Trujillo en el VAR. Este árbitro vasco tiene un historial favorable para el Barcelona: ha dirigido a los azulgranas en 34 ocasiones con un saldo positivo de 28 victorias, un empate y cinco derrotas. En cuanto al Atlético, sus números son más equilibrados: ha arbitrado 35 partidos con ellos, resultando en 23 victorias, siete empates y cinco derrotas.

De Burgos ya estuvo al mando del Barcelona-Atlético correspondiente a la jornada 19 de Liga el pasado 2 de diciembre, donde el Barça salió victorioso con un claro 3-1 en casa. Además, tuvo bajo su supervisión la última final copera, donde el Barcelona superó al Real Madrid por 3-2 en Sevilla. Sin embargo, cabe mencionar que De Burgos ha arbitrado cuatro encuentros directos entre ambos equipos y el balance es igualado: dos victorias para cada uno.

El contexto de ambos equipos

El Barcelona llega al partido con buen ánimo gracias a su reciente desempeño en La Liga, donde recuperó el liderato tras un tropiezo del Real Madrid en Pamplona. Los culés vencieron al Villarreal por un contundente 4-1 hace unos días; además, destacaron las tres anotaciones de Lamine Yamal, lo que demuestra que aún tienen capacidad ofensiva. El conjunto azulgrana es vigente campeón de la Copa y logró su trigésimo segundo trofeo del torneo el año pasado.

Por otro lado, el Atlético ha centrado todas sus esperanzas en esta competición. Cuentan con una destacada legión argentina compuesta por jugadores como Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, habiendo dejado atrás rivales importantes como el Real Betis, al que golearon por un contundente 5-0 anteriormente. Para Simeone, esta representa una oportunidad dorada para conseguir ese título esquivo en los últimos años y consolidar su proyecto con una final que permitiría luchar nuevamente por un trofeo importante.

Lo que está en juego

El vencedor de esta eliminatoria se enfrentará en la final al triunfador del duelo vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club. Para el Barcelona supone mantener viva la posibilidad del triplete tras haber conquistado recientemente la Supercopa de España. En cambio, para el Atlético significa regresar a una final copera después de una espera larga de trece años; es una ocasión para demostrar que la rigurosidad táctica impuesta por Simeone sigue siendo una fortaleza crucial durante las competiciones eliminatorias.

La afición del Camp Nou estará rugiendo desde el primer minuto buscando ese milagro que parece ser hoy más difícil que nunca.