Polémica hotelera rumbo al Mundial 2026

México aclara: La FIFA no canceló reservas, solo liberó hoteles bloqueados

La representante mexicana ante la FIFA, Gabriela Cuevas, aclara que el organismo ajustó su bloque de hospedaje por motivos logísticos y asegura que el interés por el Mundial sigue en alza.

México aclara: La FIFA no canceló reservas, solo liberó hoteles bloqueados
Ciudad de México PD.
México negó este jueves que la FIFA haya cancelado reservas hoteleras en la capital del país para el Mundial 2026. Según Gabriela Cuevas, representante mexicana ante el organismo, no hubo cancelaciones, sino una “liberación de habitaciones” que se habían bloqueado de forma preventiva.

Las declaraciones surgieron luego de que la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México reportara en medios locales que la FIFA habría cancelado unas 800 de las 2.000 habitaciones reservadas, lo que habría representado una reducción del 40% de su cupo inicial.

“Esto es parte del proceso normal. Se bloquearon habitaciones hace dos años y el plazo para mantenerlas terminó. FIFA no canceló nada; simplemente liberó las que no se usarán todavía”, explicó Cuevas durante la conferencia matutina presidencial.

México será sede del Mundial junto con Canadá y Estados Unidos. La capital, Guadalajara y Monterrey recibirán los partidos previstos en territorio mexicano. Según Cuevas, la liberación responde a que aún no están definidos varios grupos y acreditaciones del torneo, especialmente a la espera de los repechajes que se celebrarán en las próximas semanas.

La funcionaria recordó que el interés global por el torneo está lejos de disminuir. “Dos de los cuatro partidos más demandados en la etapa reciente de venta de boletos se jugarán aquí: el inaugural, MéxicoSudáfrica, y el UruguayEspaña”, destacó.

Cuevas aprovechó para enviar un mensaje optimista al sector turístico: “México está de moda, y el Mundial lo pondrá aún más en el mapa. Por las habitaciones, no se preocupen: si algo falta, serán camas disponibles para tanta gente que quiere venir”.

