La FIFA aterriza en España para examinar las sedes del Mundial junto a la RFEF

La cuenta atrás hacia el Mundial 2030 sigue avanzando y España se prepara para uno de los momentos clave en la carrera por acoger el torneo. Desde este lunes, una delegación de la FIFA inicia en Madrid una intensa gira de dos semanas por todo el país para inspeccionar las sedes propuestas y reunirse con representantes del Gobierno, clubes y ciudades aspirantes.

La comitiva será recibida por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, quien acompañará a los enviados del organismo internacional en esta fase del proceso. Las visitas permitirán conocer de primera mano el estado de las infraestructuras y los avances en las candidaturas locales, antes de que la FIFA tome la decisión definitiva sobre qué estadios albergarán el campeonato.

En la lista original presentada ante la FIFA figuraban recintos como el Santiago Bernabéu y el Metropolitano (Madrid), Camp Nou y RCDE Stadium (Barcelona), San Mamés (Bilbao), La Cartuja (Sevilla), Riazor (A Coruña), Anoeta (San Sebastián), Gran Canaria (Las Palmas) y la Nueva Romareda (Zaragoza). Málaga, por su parte, quedó fuera en 2025 al no poder culminar las obras de remodelación en La Rosaleda dentro de los plazos.

Tras cerrar su recorrido por España, la delegación viajará a Portugal y Marruecos, los otros dos socios en esta edición histórica. El Mundial 2030, que conmemorará el centenario del primer torneo jugado en Montevideo en 1930, tendrá además un inicio simbólico con partidos inaugurales en Paraguay, Argentina y Uruguay, países fundacionales del campeonato.