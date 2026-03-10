Lo que se sabe de los amores entre Ester Expósito y Mbappé: citas en París y Madrid, juntos en un hotel, avión privado…

Lo que inicialmente fueron meros rumores en las redes sociales se transformó en una confirmación casi inevitable cuando un bloguero francés publicó las primeras imágenes de Ester Expósito y Kylian Mbappé juntos en París. La actriz madrileña, famosa por su papel en la serie de Netflix Élite, y el delantero del Real Madrid fueron fotografiados saliendo del mismo hotel, compartiendo un vehículo y, según varios testigos, besándose en distintos locales de la capital francesa. Resultó sorprendente para muchos que ambos afirmaran mantener sus vidas privadas bajo un velo de secreto, pero la avalancha de imágenes y vídeos filtrados hizo imposible ocultar lo que estaba sucediendo entre ellos.

Este romance no es tan reciente como podría parecer. Según informaciones que circulan, Expósito y Mbappé ya se habían encontrado en Madrid a finales de febrero, concretamente el 25 de febrero, en la azotea del hotel Pullman, donde varios testigos los vieron besándose durante toda la noche. Esto indica que el acercamiento entre ambos comenzó mucho antes de que los paparazzis los sorprendieran en París; probablemente a través de redes sociales, donde la conexión fue inmediata según fuentes cercanas a la actriz.

Tres citas en París y un hotel de lujo

Durante su estancia en la capital francesa, la pareja tuvo al menos tres encuentros documentados. El primero fue una comida en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel, donde ambos se mostraron relajados y muy cómplices. Después, asistieron a un club nocturno de moda, donde testigos presenciaron momentos llenos de complicidad e incluso aseguran haberlos visto besándose durante toda la velada. El tercer encuentro se dio en la azotea del hotel Pullman, conocido por sus espectaculares vistas, donde nuevamente fueron captados con actitudes muy íntimas.

Sin duda, uno de los aspectos más llamativos fue su estancia en el exclusivo hotel Le Royal Monceau-Raffles Paris, considerado uno de los alojamientos más lujosos de la ciudad. Ubicado a pocos pasos del Arco de Triunfo y los Campos Elíseos, este hotel cuenta con galería de arte, cine y spa. Ambos fueron vistos saliendo del mismo establecimiento, aunque intentaron entrar por separado para despistar a los medios y fans que estaban grabando. Tras su escapada parisina, regresaron a Madrid en un jet privado, un momento capturado por varios medios que mostraron a Expósito bajando del avión con ropa cómoda.

Las razones de su presencia en París

La coincidencia en París tenía una explicación lógica. Ester Expósito estaba allí por compromisos profesionales relacionados con el mundo de la moda; fue la única española presente en la cena del Louvre celebrada durante la Semana de la Moda de París. Por su parte, Mbappé viajó a Francia para recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda sufrida en su último partido con el Real Madrid, aprovechando esos días para tratarse y descansar en su país natal. Sin embargo, lo que parecía ser una simple coincidencia pronto se convirtió en un romance inesperado.

El escándalo con Nini Vélez y la reacción en redes

El romance entre Expósito y Mbappé generó un escándalo adicional al revelarse que la actriz había estado involucrada con la diseñadora mexicana Nini Vélez apenas unas semanas antes. Hace solo dos semanas desde que empezaron a circular rumores sobre Mbappé, Ester Expósito aún mostraba cariño hacia Vélez publicando fotos juntas llenas de afecto en sus redes sociales; sin embargo, ninguna confirmó formalmente si eran pareja. La prensa española ha apuntado que la actriz estaría lidiando con el duelo por una relación mientras comenzaba otra con el futbolista.

Lo más irónico llegó con la respuesta de Nini Vélez. El mismo jueves que aparecieron las fotos de Mbappé y Expósito besándose, ella publicó una imagen dándole un beso a otra mujer en una discoteca. Muchos interpretaron esto como una respuesta directa hacia Ester. A pesar del escándalo generado, ambas influencers continuaron siguiéndose mutuamente en redes sociales, lo que sugiere que terminaron su relación amistosamente.

La preocupación del Real Madrid

La inquietud ha crecido considerablemente dentro del club del Real Madrid. En Chamartín temen que esta posible persecución mediática impacte negativamente el rendimiento deportivo de su estrella francesa. La decisión de Mbappé de viajar a París para recibir tratamiento por su lesión no habría sido bien recibida por el club blanco. Ahora se teme que su falta de discreción pueda acarrear problemas debido al acoso constante por parte de paparazzis. Con 27 años, el delantero francés es clave para el proyecto del equipo blanco; cualquier distracción mediática podría afectar su concentración y desempeño sobre el terreno.

Reserva y confirmación

Hasta ahora, ni Ester Expósito ni Kylian Mbappé han hecho declaraciones oficiales sobre su relación. Ambos han sido siempre muy reservados acerca de sus vidas personales; sin embargo, el torrente de imágenes juntos, los besos capturados y esa complicidad palpable han alimentado los rumores sobre una posible relación seria entre ellos. Los seguidores ya han comenzado a apodar a esta pareja en redes sociales, analizando cada detalle sobre sus atuendos y lugares donde se encuentran para descubrir pistas sobre cuánto tiempo llevan ocultando este vínculo ahora revelado.