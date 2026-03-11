Irán estalla y rompe con el Mundial 2026: “Nuestro líder ha sido asesinado, no jugaremos”

El Mundial de 2026 acaba de sufrir uno de los golpes políticos más explosivos de su historia. Irán ha dejado claro que no quiere saber nada del torneo y lanza un mensaje demoledor al mundo del fútbol: su selección no participará mientras el conflicto con Estados Unidos siga marcando el destino del país.

La decisión fue ratificada por Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes iraní, que en una entrevista con la agencia alemana DPA dejó una declaración incendiaria que ha sacudido al planeta fútbol.

«Este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder. En estas condiciones no hay forma de que participemos en la Copa del Mundo», afirmó con dureza.

El anuncio llega apenas horas después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, intentara rebajar la tensión tras hablar con el presidente estadounidense Donald Trump. El dirigente suizo aseguró que Washington estaba dispuesto a recibir sin problemas a la selección iraní en el campeonato que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

Según explicó Infantino, durante la conversación Trump le transmitió que el combinado iraní sería “bienvenido” en el torneo. El presidente de la FIFA insistió además en que el Mundial debería servir como un punto de encuentro global en un momento de enormes tensiones internacionales.

Pero desde Teherán la respuesta fue inmediata y devastadora para ese intento de conciliación.

Doyanmali aseguró que la situación interna del país hace imposible pensar en el fútbol. Según el ministro, en los últimos meses Irán ha sido golpeado por conflictos que han dejado millas de víctimas y una profunda crisis nacional.

«En ocho o nueve meses nos han impuesto dos guerras y han muerto millas de nuestros ciudadanos. En estas circunstancias no tenemos ninguna posibilidad de participar», sentenció.

El dirigente iraní incluso fue más allá y cuestionó directamente la elección de Estados Unidos como sede del Mundial. Según deslizó, si el campeonato se celebrara en otro país, la comunidad internacional probablemente habría reaccionado retirándole la organización.

Las palabras del ministro han encendido todas las alarmas en la FIFA, que ahora se enfrenta a un escenario inédito: la posible renuncia a una selección ya clasificada cuando faltan apenas unos meses para el inicio del torneo más grande del planeta.