Cómo, dónde y cuándo ver por TV el Real Madrid vs Manchester City de Champions

El Real Madrid se encuentra esta noche ante su mayor desafío de la temporada, y lo hace en una situación crítica.

Álvaro Arbeloa tendrá que ingeniárselas sin siete jugadores clave para recibir al Manchester City en el Santiago Bernabéu, un duelo que podría definir el futuro del equipo en la competición más prestigiosa del continente.

La lista de ausencias es extensa y preocupante: Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Éder Militão, David Alaba, Álvaro Carreras, Dani Ceballos y Rodrygo Goes no estarán disponibles.

La falta de Mbappé es, sin duda, la más dolorosa.

El delantero francés padece un esguince en la rodilla izquierda que le impide participar en el encuentro, aunque hay esperanzas de que logre recuperarse para el partido de vuelta en el Etihad. En cuanto a Bellingham, su lesión en el músculo semitendinoso desde principios de febrero lo mantendrá fuera, si bien ha acortado plazos de recuperación. La defensa también está en crisis: Militão arrastra una rotura en el bíceps femoral desde diciembre y no volverá hasta abril, mientras que Alaba presenta molestias musculares en el gemelo izquierdo. Por si fuera poco, Carreras, lateral izquierdo recién llegado del Benfica, se ha incorporado a la lista tras sufrir una lesión muscular en el gemelo derecho tras arrastrar molestias desde su último partido ante el Getafe.

En el centro del campo, encontramos a Ceballos, quien sufre una lesión en el sóleo que le mantendrá alejado del equipo hasta mediados de abril, privando así al Madrid de su experiencia. Pero la noticia más dura llega con Rodrygo, quien fue operado esta semana debido a una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha. El extremo brasileño prácticamente se perderá toda la temporada, lo que representa un duro golpe emocional y deportivo para un equipo que ya navega por aguas turbulentas.

El City llega con su mejor versión

Mientras los problemas físicos asedian al Real Madrid, el Manchester City de Pep Guardiola aterriza en el Bernabéu justo en su mejor momento. Aunque los ciudadanos no son el equipo arrollador de hace dos años, han mostrado una notable mejoría en las últimas semanas. Con un refuerzo defensivo como Geek, un central que aporta solidez, y con la vuelta de Rodri tras su recuperación, han recuperado estabilidad en el mediocampo. Además, las aportaciones goleadoras de Semenio han incrementado la versatilidad ofensiva del conjunto inglés.

Cabe recordar que el City ya logró vencer en el Bernabéu hace unos meses, concretamente en diciembre, sin necesidad de desplegar un juego brillante. Esa victoria evidenció que los hombres de Manchester saben competir bajo presión. Ahora, con un equipo más completo y un Real Madrid debilitado considerablemente por las lesiones, las apuestas parecen inclinarse hacia los ingleses. No obstante, Guardiola es consciente de que jugar en el Bernabéu puede ser complicado; este estadio ha sido históricamente hostil para sus equipos durante las eliminatorias europeas.

Dónde y cuándo ver el partido

El partido tendrá lugar esta noche en el Santiago Bernabéu a partir de las 21:00 horas (hora española). Los aficionados españoles podrán seguirlo a través de Movistar Liga de Campeones, disponible también en Orange TV y mediante la plataforma de Movistar. Además, los seguidores blancos podrán disfrutar del encuentro desde casa gracias a la transmisión gratuita ofrecida por Real Madrid TV.

Un escenario complicado para los merengues

La ida en el Bernabéu era vista como una oportunidad dorada para el Real Madrid. Jugar ante su afición debería haber sido una ventaja clave. Sin embargo, las lesiones han convertido esta ventaja casi en una desventaja insuperable. Si los blancos caen esta noche, la vuelta en el Etihad se convertirá en una montaña casi imposible de escalar. Los expertos coinciden: es probable que el City gane sin necesidad de hacer un gran partido, aprovechando la fragilidad defensiva del Madrid que deberá improvisar varias posiciones cruciales.

La única esperanza para los dirigidos por Arbeloa radica en competir con intensidad y aprovechar cualquier oportunidad que surja; además deben confiar en que la magia del estadio siga vigente. Pero con a ausencia de jugadores como Mbappé, y con una defensa remendada por las lesiones, todo indica que será una noche larga para los merengues.