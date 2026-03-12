A un Real Madrid ‘moribundo’ en LaLiga se le aparece la Virgen en la Champions: ¡3-0 al City!

El Real Madrid es ese equipo que desafiaba la lógica y convierte las partes médicas en gasolina emocional.

Con un vestuario lleno de ausencias y canteranos, y ante el que muchos ya consideran su nuevo eterno rival europeo, el Manchester City de Guardiola, compuso una de esas noches que se quedan a vivir en la memoria del Bernabéu.

El escenario era un paisaje desolador; el resultado, una exhibición conmovedora, compacta, solidaria, con un capitán gigantesco vestido con el 8 de Kroos, pero jugando como si llevara el 9 de Di Stéfano.

Ese capitán fue Federico Valverde, un todocampista total, de los que ya casi no se fabrican.

Anotó tres goles, cada uno desde un lugar distinto del tablero —extremo derecho, extremo izquierdo y nueve puro en el corazón del área—, mientras aparecía por todas partes para socorrer a su lateral, multiplicarse en la medular y sostener al equipo cuando el City subía la marea. Su hat-trick dejó encarrilada una eliminatoria ante un adversario que, sobre el papel, llegaba como favorito y siempre temible. A este nivel, apunten al Madrid en todas las quinielas.

La Champions, una vez más, transformó el Bernabéu en algo más que un estadio: en una caldera mística donde los imposibles no tienen asiento.

Daba igual cómo llegase el Madrid, daba igual la lista de caídos, daba igual que el once de Guardiola se recitase como un catálogo de estrellas. En una década de duelos de alto voltaje, pocas veces el enfrentamiento pareció tan desnivelado a favor del City como esta vez… al menos antes de que el alma de Di Stéfano pareciera entrar en el cuerpo de Valverde para arrastrar a los blancos a un primer tiempo memorable.

El partido arrancó como mandaba el guion inglés: balón celeste, juego escorado a la derecha, Doku buscando obsesivamente la espalda de Trent y el Bernabéu conteniendo el aliento en cada uno contra uno. Courtois se imponia bajo palos mientras Rodri manejaba los tiempos por dentro, y el City amenazaba en cada esquina, sembrando dudas en una defensa madridista en cuadro. Pero había un matiz que alteró la película: Arbeloa, valiente hasta la temeridad, permaneció a Thiago Pitarch, colocó a Huijsen atrás y decidió que su Madrid, más que esconderse, viviría del centro del campo.

La primera sacudida llegó desde el cielo belga de Courtois, no desde los pies de un mediocentro. Presionaba arriba el City cuando el meta dibujó un pase diagonal de cuarenta metros, puro Kroos desde los guantes, a la espalda de O’Reilly. Valverde convirtió el control en regate, se sentó al lateral en carrera y se plantó ante Donnarumma, que dudó en la salida para dejarle el desenlace más sencillo: gol a puerta vacía y un rugido que hizo temblar la noche en Chamartín.

El 1-0 aturdió a los de Guardiola, que intentaron refugiarse en su manual de siempre: largas posesiones, calma aparente, circulación paciente. Pero Valverde estaba en trance, y el Madrid olió sangre. Bastó una contra más para escribir el segundo capítulo de la epopeya: Vinicius voló en velocidad, buscó al delantero centro… y apareció de nuevo el uruguayo, lanzado desde segunda línea, para controlar y cruzar la pelota a la red ante un Donnarumma que volvió a quedarse a medias. El City dudó; El Bernabéu creyó del todo.

A partir de ahí, el Madrid fue un bloque compacto, serio, de esos que se defienden con la convicción de quien sabe que cada balón dividido puede ser oro. Mendy se comportó como lo que es, un defensor puro; Thiago Pitarch interpretó el partido como un veterano y Vinicius fue generoso en los esfuerzos, estirando al equipo cada vez que encontraba campo abierto. Sólo Brahim parecía algo impreciso en las devoluciones… hasta que dejó de serlo en el momento preciso.

Minuto 42. Brahim recibió pegado a la derecha, reculó, esperó, levantó la cabeza y dibujó un pase picado, delicioso, al corazón del área. Ahí apareció otra vez Valverde, esta vez en modo artista: control con sombrero corto sobre Guéhi y volea cruzada a la roja, una obra de arte que convirtió el estadio en un estado de levitación colectiva. El Bernabéu no vibraba, levitaba; el City ya no atacaba, resistía.

El descanso llegó como un suspiro común de incredulidad: 3-0, hat-trick de Valverde, parte médico en contra, pero la eliminatoria completamente del lado blanco. Y todavía quedaban cuentas con la épica por saldar. Mendy se quedó en el vestuario, otra lesión en una temporada de resistencia, y Fran García entró para emparejarse con Semenyo, mientras Guardiola corregía su pizarra dando entrada a Reijnders para reforzar por dentro. El City se veía obligado a lanzarse al ataque; el Madrid, a sobrevivir y golpear a la contra.

El guion le regaló a los blancos la posibilidad de escribir el epílogo perfecto a la eliminatoria. Un córner a favor del City acabó rechazado y la pelota cayó a Arda en la derecha, a pierna mala, que trazó un pase magistral al espacio para Vinicius. El brasileño puso el cuerpo, dejó atrás a su marcador, regateó a Donnarumma y, cuando el 4-0 parecía inevitable, el meta italiano sacó la mano y lo derribó: penalti claro, amarilla para el portero y la grada con la respiración suspendida.

Vinicius asumió la responsabilidad, quizás buscando cerrar su propia noche con letras grandes, pero no era su día desde los once metros. Carrera al trote, paradinha al estilo Jorginho y disparo centrado, flojo, fácil para un Donnarumma que esta vez no se movió. En ese lanzamiento se escapó la firma definitiva de la eliminatoria, la guinda; al Madrid le tocó entonces cambiar el traje de gala por el mono de trabajo para resistir media hora larga de sufrimiento.

Guardiola tiró de fondo de armario, esa reserva federal que siempre guarda en el banquillo. Entraron Cherki, luego Marmoush por un Haaland desaparecido toda la noche, salvo en un centro de Semenyo que pareció encontrar su cabeza hasta que apareció el cruce imperial de Rüdiger, valor gol. El City insistía, casi siempre con Doku como factor de desequilibrio, pero se estrellaba una y otra vez contra el entramado blanco y la fe de un estadio que empujaba cada despeje como si valiese medio gol.

El último milagro, como tantas veces, llevó la firma de Thibaut Courtois. En el único borrón serio de Thiago Pitarch, valiente siempre para ofrecerse en la salida de balón, O’Reilly le robó la cartera en la frontal y sacó un disparo seco, duro, desde cerca. De la nada surgió la espinilla de Courtois para negar el gol y con él la puerta que habría vuelto a un metro al City en la eliminatoria.

Arbeloa siguió ajustando piezas y, con el susto aún en el cuerpo, fue dando entrada a Camavinga, Mastantuono y Manuel Ángel para refrescar piernas y sostener la presión alta. Thiago, fundido, seguía corriendo como si el reloj fuese al revés; Trent sobrevivió al torbellino de ciudadanos extremos hasta ceder el testigo a Carvajal, que también se ganó el aplauso. El City, por su parte, se desdibujó por completo: un equipo irreconocible, plano, impotente ante un Madrid comprometido, ordenado y competitivo hasta el último segundo.

Cuando el árbitro señaló la final, el Bernabéu solo tenía una forma de resumir lo que había visto: “Así, así, así gana el Madrid”. Heroico, histórico, con un repaso táctico de Arbeloa a Guardiola que se recordará en las noches de tertulia, y con el balón, los focos y las portadas en manos de un Fede Valverde que escribió el primer hat-trick de su vida en Champions. Ni siquiera el penalti fallado por Vinicius fue capaz de ensombrecer el partidazo de un equipo al que muchos querían enterrar antes de tiempo y que vuelve a recordar al continente su única ley innegociable: en Europa, nunca des por muerto al Real Madrid.